Lønnstrekk for uvaksinerte Hertha-spillere i karantene

Det bekrefter Bundesliga-klubbens sportsdirektør Fredi Bobic til tyske medier tirsdag.

– Vi bestemte oss allerede 2. november for at uvaksinerte spillere ikke får lønn for dager der de er i karantene, sier Bobic til avisene Bild og B.Z.

Tyske medier har tidligere skrevet at Bayern München har innført det samme grepet i forbindelse med debatten rundt uvaksinerte Joshua Kimmich.

Hertha har flere ganger blitt rammet av koronasmitte, men så godt som alle spillerne i klubben er nå fullvaksinerte.

Hertha-keeper Rune Almenning Jarstein ble smittet av viruset i vår, før man begynte å vaksinere fotballspillerne, og han ble siden alvorlig syk. Den norske landslagskeeperen har fortsatt ikke spilt en kamp.