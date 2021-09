Folkets tjenere

Det tjener til Siv Jensens ære at hun i ettertid har beklaget oppførselen på valgkvelden i 2013. Så sent som i et av avskjedsintervjuene da hun i fjor signaliserte egen avgang som Frp-leder, var dette tema da hun ble spurt om hun angrer på noe spesielt fra et langt politisk liv: «Jensen drar på det, gjort er gjort og spist er spist, som hun sier. Men så kommer hun på avskjedshilsenen hun avleverte til daværende statsminister Jens Stoltenberg da de blåblå vant valget i 2013. «Morn’a, Jens!», ropte hun i et anfall av eufori. – Den hadde han ikke fortjent. I dag gir det meg en dårlig smak i munnen, sier Siv Jensen».

Mandag kveld kom det i stedet ganske kloke, forsonende ord fra både vinnere og tapere. «Morna Jens» ble ikke fulgt opp med noen «Erna er fjerna»-retorikk åtte år senere. Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre gjorde et poeng av at han vil samarbeide med alle, og at det skal være en regjering for alle, ikke bare for dem som har stemt på den. Akkurat det signalet, og perspektivet, er noe som ofte kan forsvinne i den digitaliserte, politiske virkeligheten. Uten å nevne navn, er det lett å finne mange eksempler på statsråder de siste åtte årene som har opptrådt nærmest i konstant valgkampmodus mot meningsmotstandere i stedet for å framstå som at de jobber for oss alle. USAs avgåtte president Donald Trump er kanskje det verste eksemplet av dem alle, og Joe Biden gjorde i sin tale etter valgseieren et stort poeng ut av at han ville være en president også for dem som ikke ønsket ham. Kanskje var det derfra Støre hadde hentet inspirasjonen?

Også fra avtroppende statsminister Erna Solberg kom det en tale som ikke var ment bare for hennes egne støttespillere. Solberg tok seg også tid til å adressere de fysiske angrepene som rammet politiske motstandere, fra henholdsvis AUF og moderpartiet Ap, mens de sto på valgkampstand. «Ingen i Norge skal frykte trusler og vold når de driver demokratisk, politisk arbeid», sa Erna. Et selvsagt poeng, men ikke et poeng hun hadde trengt å nevne akkurat på valgkvelden. At hun likevel gjorde det, tolker jeg som et sunnhetstrekk ved demokratiet vårt.

Fra valgets kanskje største vinner, Trygve Slagsvold Vedum, kom ord han har lånt en rekke ganger før, men som likevel er verdt å merke seg. Sp-lederen elsker nemlig å sitere NRK-profilen Erik Bye, som sa at politikere i et demokrati må huske at «de er folkets tjenere og ikke folkets herrer». Mandag kveld var det flere som husket det enn vi kunne ha fryktet. God fredag!

