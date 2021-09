Valgvinner Vedum

Ved siden av navnet til Arbeiderpartiet var det røde tall. Nedgang fra forrige valg. Ved siden av Høyres det samme, bare mye, mye verre. Fremskrittspartiet: Røde tall. Ved Senterpartiets navn strålte de grønne tallene mot en jublende sal på partiets valgvake i Oslo, noen hundre meter fra regjeringskvartalet. En framgang på godt over 3 prosent, et resultat like under 14.

Det er ingen grunn til å tvile på saken, selv om Arbeiderpartiet ligger an til et overraskende godt valg: På en kveld med negative resultater for lederne i de andre store partiene, kunne Trygve Slagsvold Vedum smile og ta imot hyllesten til partikameratene da han ankom valgvaken litt etter 23 på kvelden. Det er, ved siden av Rødts leder Bjørnar Moxnes, han som er valgets store vinner.

Og kanskje gjør det ham til den mektigste mannen i det politiske Norge.

Her blir Vedum hyllet på Sps valgvake

Den siste måneden inn mot valget har vi blitt fortalt en ganske annen historie. Hver nye meningsmåling var som et slag i ansiktet på Sp-lederen og hans folk. «Kollaps», «krisen fortsetter», «faller som en stein». Det har ikke manglet på katastrofebeskrivelser av Senterpartiets nedgang på målingene. Vi har kunnet lese kommentatorer og se eksperter snakke om en presset partileder og et parti i fritt fall.

Trygve Slagsvold Vedum kan le høyt og lenge de neste ukene

I fritt fall hele veien ned til et historisk godt valgresultat.

Det var selvsagt ikke helt feil: Senterpartiet har falt på målingene. På nyåret knivet partiet med Høyre og Arbeiderpartiet om å være største parti. Målingene viste 20 prosent og enda litt mer. Fallet i august var brått og dypt. Utnevnelsen av Vedum til statsministerkandidat framsto ganske smart da det skjedde i begynnelsen av juni. Og veldig dum bare noen uker senere.

Men om alt dette stemmer – hvorfor sto da stemningen i taket på Senterpartiets valgvake i Oslo? Hvorfor smilte Vedum enda bredere enn vanlig?

En ting er selvsagt at resultatet er historisk. Bare én eneste gang etter krigen har Senterpartiet havnet høyere enn ved årets valg, i «EU-valget» i 1993. Også «EF-valget» i 1973 ga et godt resultat. Denne gangen var det ingen drahjelp å hente fra Europa-spørsmålet. Det er Senterpartiet som på egen hånd, riktignok med god hjelp fra en regjering i utakt med eget folk og det vi kaller «tidsånden», har skapt dette resultatet.

Enda mer imponerende er det om vi tar med i regnestykket at Senterpartiet lå med brukket rygg da Trygve Slagsvold Vedum overtok som partileder i 2014. Da lå partiet og vaket rundt sperregrensa og var sterkt preget av opprivende konflikter internt. Siden har ikke Vedum og resten av partiet sett seg tilbake. Valget for fire år siden var en stor suksess, til tross for at det ikke ble regjeringsskifte. 10,3 prosent av velgerne ga sin stemme til Senterpartiet.

Valgresultatet har gjort Trygve Slagsvold Vedum til den mektigste mannen i norsk politikk

Og nå, fire år senere, har altså enda flere foretrukket Vedum og hans tropper – til tross for det Senterpartiet selv har opplevd som en mediekampanje mot partiet de siste ukene fram mot valget. Det er all mulig grunn til å smile.

Og kanskje aller mest er grunnen til den dundrende applausen, de genuine smilene og den tiltakende skålingen på valgvaken at valgresultatet har gjort Trygve Slagsvold Vedum til den mektigste mannen i norsk politikk. Det er veldig lite som tyder på at Vedum blir statsminister. Men valgresultatet etterlater ingen tvil om at han er kingmaker.

Senterpartiet har gått til valg på en Sp-Ap-basert regjering. Den regjeringen har ikke fått støtte fra et flertall i årets valg. Det har derimot, ifølge prognosene, en trepartiregjering med Ap, Sp og SV fått. Det er i utgangspunktet veldig godt nytt for Ap. Det er den regjeringen Jonas Gahr Støre ønsker seg. Og han kan få den. Men veien dit går gjennom Trygve Slagsvold Vedum, som ikke akkurat har lagt skjul på at han helst vil slippe å sitte i regjering med Audun Lysbakken & co.

Det setter Vedum i en gunstig forhandlingsposisjon. Senterpartiet lever godt – veldig godt – med en mindretallsregjering med Ap. Som Vedum var inne på tidlig i valgkampen: En slik regjering kan hente støtte fra høyresiden i spørsmål om avgifter, forsvar og klima, og se til venstre i sosiale og geografiske spørsmål.

For Ap, derimot, er et slikt scenario et mareritt. Partiet har tatt klare skritt til venstre den siste stortingsperioden. En mindretallsregjering som samarbeider til høyre vil gi partiet problemer med fagbevegelsen. Og det vil åpne en avgrunn til venstre for partiet, som andre krefter kan fylle.

Alt dette betyr egentlig først og fremst en ting: Med mindre Jonas Gahr Støre er villig til å regjere helt alene, eller til å forsøke å samle en rødgrønn allianse uten Senterpartiet, går veien til makt gjennom Trygve Slagsvold Vedum. Vedum kan selge seg så dyrt han bare vil for å åpne en plass til SV regjeringen.

Det blir en ny regjering. Men veien dit kan være vanskelig og kaotisk. Og valgvinner Trygve Slagsvold Vedum kan le høyt og lenge de neste ukene.

