Elavgiften bør reduseres

Det varsles at strømprisen blir rekordhøy til vinteren. Lite vann bak norske demninger og høye CO2-priser i EU er noe av årsaken. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleheie anslår at en gjennomsnittlig husholdning må belage seg på 2.000 kroner i ekstra strømregning hver måned i vinter.

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen går inn for å fjerne hele elavgiften, som nå er på 16,69 øre per kilowattime. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lover å halvere avgiften. Staten tar inn over 11 milliarder kroner på elavgiften. Dette er en betydelig inntektspost for staten og den tilsvarer eksempelvis halve kulturposten på statsbudsjettet.

Nå må verden endre energistrategi.

Ifølge Solvik-Olsen vil en vanlig husstand årlig få redusert strømregningen, inkludert spart moms, med 3.300 kroner dersom elavgiften fjernes. Høyres Lene Westgaard-Halle har et poeng når hun karakteriserer Frp-forlaget som et rent valgkamputspill. Det hører med til historien at i sju av åtte år med Frp som regjeringens budsjettpartner har elavgiften gått opp, ikke ned. Fra 2008 til 2019 økte elavgiften med 50 prosent.

Både Frp og Sp – og flere partier med dem – sier nei til å legge flere strømkabler til land rundt oss. Frykten er «import» av dyr europeisk strøm. Dette er en nærsynt og kortsiktig strategi – spesielt når vi tenker på klodens framtid. Norge har hatt kraftutveksling med naboland siden 1960-tallet. Et åpent energisystem i Norden og Europa er helt nødvendig for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Og uten et slikt system risikerer Norge å få enda høyere pristopper når det er kaldt og vi samtidig har lite vann i magasinene.

Økt elavgift har lenge vært begrunnet i at vi alle skal spare på bruken av strøm. Men nå må verden endre energistrategi for å unngå at kloden blir for varm. Vi skal gå fra fossil energiforsyning til å bli drevet av fornybar energi. I Norge er vi så heldige å ha ren vannkraft som langt på vei vil dekke behovet for elektrisitet. Vindkraft er også kommet for å bli.

Regjeringens viktigste klimatiltak er en gradvis økning av CO2-avgiften – fra 590 kroner per tonn i dag til 2.000 kroner i 2030. Ren elektrisitet er den viktigste løsningen på klimautfordringen. Da blir det feil å ha høy avgift på elektrisitet. Bransjeorganisasjonen Energi Norge anbefaler at elavgiften settes ned i takt med økende CO2-avgift. Det er en god idé.

Elavgiften, som jo i realiteten straffer bruk av klimavennlig energi, bremser dermed farten på det grønne skiftet. Ved å sette ned elavgiften vil effekten av økt CO2-avgift bli forsterket. Og det blir enda mer lønnsomt å kjøre elbil. Samtidig kan et slikt grep bidra til en større oppslutning om klimatiltak blant nordmenn flest.