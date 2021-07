Bordet er dekket på Wembley

Jordan Pickford er ikke den engelskmannen som har oppnådd størst stjernestatus i verdens mest populære fotballiga. I landslaget er han sett på som nødløsningen i mangel på toppkeepere etter at Gordon Banks og Peter Shilton var udiskutable valg den gang England var store i mesterskap. I nyere tid var det Joe Hart som skulle innta denne posisjonen. Men han forsvant ut.

Så da sto man igjen med Evertons førstevalg mellom stengene, mens ikke-britiske keepere fikk jobbene i de andre toppklubbene. Pickford er solid, men ikke briljant. Inntil nå. Nå reiser han til Roma uten å ha sluppet inn mål i mesterskapet. Britene ser kvartfinalen mot Ukraina som en transportetappe mot det som skal bringe dem inn i semifinale i neste uke og finale på Wembley 11. juli. Til det som omsider kan ligne på VM-finalen i 1966. Men denne gang blir den i så fall sendt i farger.

Men dette EM er ikke som andre mesterskap. Engelske supportere som reiser til Roma, må i så fall i karantene når kampen spilles. Og bør semifinalene og finalen i det hele tatt spilles på Wembley?, spør EU. Smitten øker igjen, alarmen kan gå. Smitten kan trumfe også et EM i fotball, selv om mektige Uefa står bak.

Thomas Müller scoret IKKE og Jordan Pickford holdt fortsatt nullen. Foto: (MATTHEW CHILDS/Reuters)

Fotballmessig har Ukraina null press på seg der de skjøt seg inn i kvartfinalen som det svakeste av treerlagene fra puljespillet. Manchester Citys Oleksander ZIntsjenko fikk ut mye frustrasjon mot Sverige. Nå gleder han seg bare til fortsettelsen.

Englands manager Gareth Southgate holder vesten og slipset på og prøver å konsentrere seg om det han kan gjøre noe med. Å få dette laget enda bedre. For Jordan Pickford må ha hjelp til å holde nullen. Han leverte en praktredning mot Tyskland, men det var Thomas Müllers uforståelige slurv som ikke førte til tysk scoring og utligning. Spillemessig har ikke England imponert. Men det bryr ingen seg om hvis “God save the Queen” spilles på Wembley to ganger til.

Hvis England vinner i Roma lørdag venter Tsjekkia eller Danmark i semifinalen. Enda lettere? På den andre siden av sluttspilltreet sliter Belgia, Italia og Spania hverandre ut. Vi kan fortsatt i teorien få Sveits – Ukraina i finalen. Det hadde vært noe. Men kanskje Jordan Pickford holder nullen en uke til?

Kvartfinalene: Fredag 18.00: Sveits – Spania 1-1, 1-3 på straffer, 21.00: Belgia – Italia1-2. Lørdag 18.00: Tsjekkia – Danmark (TV2), 21.00: Ukraina – England (NRK1)