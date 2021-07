Rødt er vinneren i juni

Bjørnar Moxnes og hans parti Rødt ligger an til et godt valgresultat. På Poll of polls gjennomsnitt av meningsmålingene i juni har Rødt 5,2 prosent. Med et slikt valgresultat får partiet ni representanter på Stortinget. Rødt blir da å regne med ved et regjeringsskifte.

Rødt har hatt en imponerende framgang under Moxnes. Etter å ha ligget på ett-tallet ved tidligere valg fikk partiet sitt nasjonale gjennombrudd for fire år siden. Rødt oppnådde 2,4 prosent og Moxnes ble valgt inn på Stortinget. Rødt-lederen har markert seg som en dyktig opposisjonspolitiker. Det har betalt seg. Holder Moxnes og partiet koken fram til mål, blir han historisk. For første gang vil Norge da ha et betydelig parti til venstre for SV.

En venstrebølge ruller over landet ved inngangen til valgkampen. SV får 7, 8 prosent i juni. På dette nivået har partiet befunnet seg i hele år. SV vil slå valgresultatet fra sist med god margin. Partiet har jobbet godt i opposisjon. Audun Lysbakken har vært en meget synlig og effektiv opposisjonspolitiker. Lysbakken er ikke alene. Det er mange dyktige folk i SVs gruppe.

[ Qatar med sosialdemokrati ]

MDG er så vidt over sperregrensen på 4 prosent. Det er overraskende at vårt mest radikale klimaparti ikke gjør det bedre. Klima er den aller viktigste saken i vår tid. Klimaet har trolig druknet i koronatåken. Den er tilbake når tåken letter. Une Bastholm får nok følge med flere fra MDG på Stortinget i neste periode.

Ap kryper sakte oppover. Partiet ligger bedre an ved månedsskiftet juni/juli enn det gjorde i slutten av mai. Snitt av junimålingene plasserer partiet på 24,5 prosent. Det er et stykke igjen til valgresultatet sist, men for tredje måned på rad er Ap større enn Høyre.

Det lover godt for en solid rødgrønn seier at Ap vokser. Sp får 17,5 prosent og ligger dermed an til å gjøre ett av sine aller beste valg. Hvis valgresultatet blir som målingene i juni, vil opposisjonen på venstresiden få 108 mandater. 85 mandater gir flertall på Stortinget.

[ Sp-strategien slår sprekker ]

På borgerlig side er det helsvart foran starten på valgkampen. Høyre faller til 21,6 prosent. Erna Solberg har trøstet sine folk med at partiet lå dårlig an for fire år siden. Likevel ble hun gjenvalgt som statsminister. Men Høyre lå bedre an den gangen. I juni 2017 var snittet for Høyre 23,1 prosent.

Erna Solberg får ingen drahjelp fra KrF og Venstre. I hele år har de to partiene ligget under sperregrensen. I juni har KrF 3,2 prosent og Venstre 2,9 prosent. Maktkampen i KrF om retningsvalget har skadeskutt partiet. Den nye lederen Kjell Ingolf Ropstad har ikke klart å reparere dette. Kampen om lederskapet i Venstre har åpenbart ødelagt for partiet. Den nye lederen Guri Melby har fått til lite.

Valget av Sylvi Listhaug til ny Frp-leder har ikke vært noen velgersuksess. Partiet ligger i juni 5 prosentpoeng under resultatet fra forrige stortingsvalg. Partiet rømte da det forsto at regjeringsskuta ville synke. Det hjalp ikke. FrP går med i dragsuget.

Statsminister Erna Solberg tilbyr velgerne mer av det samme. Det holder ikke når flertallet har gått lei av det som er. Høyres slagord i denne valgkampen: Få fart på Norge, er en innrømmelse av at Solberg-regjeringen ikke har klart det på åtte år.

[ Ble det himmel eller helvete? Fem år etter folkeavstemningen om EU vet britene litt mer, men langt fra alt ]

Alt tyder på at Jonas Gahr Støre tar over som statsminister. Men det er usikkert hvilke partier som skal med i hans regjering. Trygve Slagsvold Vedum er i ferd med å ødelegge Støres prosjekt om en flertallsregjering av Ap, SV og Sp med ham som sjef. Ved å lansere seg som statsministerkandidat sier Vedum til velgerne at Støre ikke er god nok. Han er bedre. Vedums insistering på at Audun Lysbakken ikke skal med i regjeringen viser at Sp ikke lenger er et rødgrønt parti slik det var i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

Det kan hende at Støre kan klare seg uten Vedum. I juni har Rødt, SV, Ap og MDG til sammen 74 mandater. På månedens siste måling i Dagens Næringsliv fikk de 82 mandater. Ap ble målt til 27 prosent. Det er ikke umulig at disse fire partiene kan vokse i løpet av valgkampen og få flertall ved valget.

Hvis Sp fortsatt ikke vil ha noe med SV å gjøre, kan Støre bytte ut Sp med MDG. Hans regjering kan da regjere med Rødts støtte i Stortinget. Det er slik Raymond Johansen styrer i Oslo. Og går det i Rådhuset burde det kunne gå i Stortinget.