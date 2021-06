Råd fra en nybakt enke

«Til dere alle: Ta vare på kjærligheten. Ikke vent på den rette, men gjør den du møter eller lever med allerede, til den rette (hvis det er mulig, det er det ikke alltid). Dyrk hverandre. Velg deres kamper. Lag minner. Bjuda på. Og ta vare på de rundt deg som ikke har så mange».

Ordene tilhører presten Sunniva Gylver. De er skrevet i en situasjon som må være noe av det tyngste man kan oppleve. Fredag 4. juni mistet hun sin ektefelle Lars Kristian Gylver. I dag, mandag 14. juni, bisettes han.

[ Hans Nielsen Hauge provoserte makten så mye at det ble religionsfrihet i Norge. ]

Det er mange slike triste historier om mennesker som så alt for tidlig dør fra ektefelle og barn. Jo nærmere vi kommer slike skjebner, jo tyngre er det.

Jeg kjente ikke Lars Kristian, men ble dypt berørt av teksten Sunniva Gylver skrev på Facebook rett etter ektefellens død. Det er ikke en fortelling om tapt kjærlighet hun formidler, men en nydelig beskrivelse av kjærlighetens kraft, som vil leve videre også etter hans død. Han fridde tredje gangen de møttes, og de fikk 35 år sammen. Det siste året brøt kreftsykdommen den aktive mannen ned. Gipsstøperen døde 55 år gammel.

Et godt samliv handler om å ville hverandre vel og gi av det beste man har. —

Ble denne kraften utløst fordi de var enige om ett og alt? «Vi var ulike hva gjelder tro-livssyn og de fleste interesser, men respekterte og beundret hverandre enormt», er en av mange interessante refleksjoner i teksten til den respekterte teologen. Ofte sies det at felles tro er limet i et forhold. Sunniva Gylver gjør kjærligheten til mer enn et trosspørsmål. Et godt samliv handler om å ville hverandre vel og gi av det beste man har.

Sunniva Gylver har som prest og formidler vist en særskilt evne til å utfordre konformiteten som ofte preger kirken. Tidlig ble hun kjent som presten med rastaflettene. Hun er også en habil aerobicinstruktør og en anerkjent forfatter og foredragsholder. Den sorte t-skjorten der prest står skrevet med hvite bokstaver, er blitt del av hennes varemerke.

[ Ropstad var neppe klar over hvilket motbakkeløp han la ut på da han i 2019 takket ja til å være KrFs leder. ]

De av kirkens folk som blir invitert inn i situasjoner der ektefeller sliter med samlivet, gjør klokt i å lytte til Gylver. Jeg er sikker på at de nøkterne rådene fra henne er noe av det beste samlivsrådgivere kan bringe inn i forhold som skranter.

«Dyrk hverandre. Velg deres kamper». Når bitterheten tar tak i et forhold, er det ikke lett å nyttiggjøre seg disse fine og viktige ordene, men det kan være det som løfter partnere ut av en penibel tilstand.

[ Israel må holdes ansvarlig for å konsekvent sabotere mulighetene for en tostatsløsning ]

«Han var tøffere enn alle andre, løp rundt Jamaica og Mallorca og 100-kilometer i Russland med landslagstrøya på, men det var jeg som måtte skryte av det», lyder det i ektefellens minneord. I Lars Kristian Gylvers tilfelle var det snakk om ekstreme ferdigheter, men det finnes alltid noen kvaliteter hos en partner som kan løftes fram. Kunsten er å se dem og å være raus nok til å sette ord på de gode egenskapene.

Det er vel ett av elementene i det som heter «å holde sammen i gode og onde dager».