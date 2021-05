Den nye vinen og den gamle oljen

Norge, fredag ettermiddag: Landet rundt sto folk i polkø. De var så lange, og så mange, at dersom du hadde stilt dem opp etter hverandre, ville de ha nådd rundt ekvator en og en halv gang. Det føltes i alle fall sånn, om man klikket seg gjennom forsidene til de største nettavisene.

Samtidig, på Høyres landsmøte: I en by der kranene fortsatt er stengt, gjorde det største regjeringspartiet sitt for å få alkoholen til å flyte mer. Åpne Vinmonopol til klokka 20 hver dag, bortsett fra søndag. Da kan man stå i kø til godt utpå lørdagskvelden, også. Butikksalg av alkohol til klokka 23, hvis man vil stå i kø i tre timer ekstra. Og inne i butikken skal de kunne selge drikke med en alkoholprosent opp til åtte prosent. Det siste ble riktignok vedtatt med svært knapp margin, men likevel: Skål. Hvilke innstramminger i abortloven KrF kommer til å kreve i bytte for dette, er det best å ikke tenke på.

[ 50 nyanser av blått ]

De viktigste vedtakene fredag dreide seg likevel ikke om vin og øl, men om et annet flytende produkt: Olje. Ett forslag om å utrede endringer i oljeskatteregimet, ett om å si nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja - og ett om hvorvidt staten skal selge seg ned mot femti prosent eierskap i Equinor.

Da statsminister Erna Solberg åpnet landsmøtet var hennes eneste betenkelighet om et slikt salg at det måtte skje på et mest mulig gunstig tidspunkt med tanke på aksjeprisen. Men Equinor representerer enorme verdier. Et massivt nedsalg vil fort bety et massivt utsalg – til utlandet. For eksempel Kina eller Russland. Landsmøtet hadde flere betenkeligheter , og valgte med knapp margin å beholde dagens statlige eierskap.

Unge Høyre hadde foreslått at Høyre skal si nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette forslaget er identisk med AUFs store seier på Aps landsmøte i 2019. Men Unge Høyre kopierte ikke konkurrenten. Heller ikke forslaget om å gå gjennom og evaluere skatte- og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å gjøre endringer for å skjerme staten for økt risiko, fikk flertall.

[ Partienes rike onkler ]

Høyre er et konservativt parti. Med en konservativ – for ikke å si gammeldags – oljepolitikk. Ser vi disse tre vedtakene på landsmøtet under ett, må konklusjonen bli at Høyre heldigvis er opptatt av norsk, statlig eierskap i Norges viktigste energiselskap, men at partiet fortsatt er for boring i sårbare områder helt på tampen av oljealderen, og at det er fellesskapet og ikke selskapene som skal ta den økonomiske risikoen for slike oljeeventyr.

Men i alkoholpolitikken ligger det i det minste an til nytenkning.