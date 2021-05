Partienes rike onkler

Pengegaver kommer godt med når det nå skal drives valgkamp. LO har nylig bevilget 23 millioner kroner for å hjelpe Jonas Gahr Støre & co til å vinne høstens stortingsvalg. På den annen side stiller Stein Erik Hagens familie opp med 3,5 millioner kroner til Høyres valgkamp.

LOs representantskap hiver seg inn i valgkampen for å sikre en rødgrønn seier. LO gir derfor 15 millioner kroner til Arbeiderpartiet, fem millioner til SV og tre millioner til Senterpartiet – altså 23 millioner til de tre rødgrønne samlet sett. I tillegg bidrar flere av LOs fagforbund med pengegaver til politiske partier på venstresiden. Fagforbundet gir eksempelvis 6,5 millioner til Ap.

Erna Solberg gir LO «skylda» for at Høyre mottar pengegaver. —

I tidligere tider var det vanlig at Arbeidsgiverforeningen og LO ga pengestøtte til hver side i politikken. «Da NHO sluttet å gi, var det en forutsetning at også den andre siden skulle slutte å gi. Da det ikke skjedde, har private gått inn for å sikre balansen i donasjonene til partiene.», sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Erna Solberg gir altså LO «skylda» for at Høyre mottar pengegaver fra rike onkler som Stein Erik Hagen. Det blir som å diskutere om det var høna eller egget som kom først. Høyre-lederen ønsker seg kanskje tilbake til tiden da NHO ga støtte til borgerlige partier. Og så forutsetter hun samtidig at Høyres rike onkler vil slutte å gi pengestøtte dersom NHO kommer på andre tanker. Det siste er slett ikke sikkert.

Det bør ikke overraske noen at LO ønsker seg en rødgrønn regjering til høsten. Det var i sin tid framsynte LO-folk som dannet Arbeiderpartiet for å få et politisk redskap. LO og Ap har de samme sosialdemokratiske samfunnsmålene. LO er en demokratisk organisasjon som handler i tråd med det LO-medlemmer flest ønsker seg. På demokratisk måte blir det også vedtatt å gi pengestøtte til partier som vil bringe Norge i samme retning. Et godt organisert arbeidsliv er en forutsetning for å lykkes i så måte.

På den annen side er det en ærlig sak for Høyres rike onkler å gi pengestøtte til et parti som vil redusere formuesskatten, som jo nettopp rammer dem selv. Forutsetningen er at disse gavene skjer i full åpenhet og føres inn i det offentlige registeret over slike. Det hører også med til bildet at to tredeler av partienes økonomi er statsstøtte, mens resten er kontingentinntekter og gaver.

Politikk er meningsbryting. Alle har vi en agenda. Om det er enkeltindivider eller samfunnsaktører som bidrar økonomisk og verbalt blir logisk sett det samme. Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er.