Johansen: Flere vaksinedoser til Oslo vil gagne hele landet

– Vi er klare for å sette alle de vaksinene vi får og har over tid hatt kapasitet til å sette 110.000 vaksiner i uka, sa byrådslederen på en pressekonferanse i Oslo onsdag.

– Nå øker vi kapasiteten på vaksinering ytterligere. Vi har nylig inngått en avtale med Apotekerforeningen, som gjør at Oslo nå vil kunne sette 120.000 vaksiner i uka, sier Johansen.

[ Derfor er AstraZeneca-vaksinen viktig i kampen mot pandemien ]

Han påpeker at vaksineringen er Oslo og Norges vei ut av pandemien.

– Ekspertutvalget til regjeringen, ledet av Steinar Holden, tar til orde for at langt flere vaksinedoser prioriteres til Oslo og andre hardt rammede områder, sier han.

Byrådslederen peker på at Holden-utvalget slår fast at dette vil ha stor positiv effekt for hele landet, og at det vil gjøre at hele Norge raskere kan lette på tiltakene.

– Så når vi snakker om hastigheten av gjenåpningen av Oslo, er det først og fremst regjeringen som sitter med nøkkelen. Gjenåpningen av hele det norske samfunnet avhenger i stor grad av utviklingen i Oslo.