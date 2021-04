Erna har mutert

Mens smittetallene er rekordhøye, tiltakene på sitt aller strammeste og usikkerheten rir landet, valgte statsminister Erna Solberg å booke en time i Stortinget for å holde en redegjørelse. Kanskje var det påskens optimistiske budskap om gjenoppstandelse og nytt liv som hadde inspirert henne. Temaet til statsministeren var i alle fall en plan for gjenåpning av samfunnet igjen.

Det aller sikreste med Solbergs plan, er at den er usikker. —

Eller plan og plan. «Skisse» valgte Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad å kalle det. Solbergs optimistiske plan går ut på at det meste vil være som normalt innen slutten av juli, når vi stiger opp på det forjettede trinn 4. Allerede neste uke tyder mye på at regjeringen ønsker å lette på de strenge nasjonale tiltakene. I slutten av mai er vi inne i det regjeringen kaller trinn to, og i juni når vi trinn tre. I løpet av noen uker skal det altså være mulig å gå på byen, samles hjemme hos hverandre og treffes til fest, idrett og merkedager. Det vil til og med være mulig med en utenlandstur på slutten av sommeren.

Kanskje.

Det aller sikreste med Solbergs plan, er at den er usikker. Det legger hun ikke skjul på selv, heller. Men når den presenteres som en plan og ser ut som en plan, vil den oppfattes som en plan. Folk får sterke signaler om at lettelser er rett rundt hjørnet. Samtidig får vi høre at det ikke er sikkert. At vi må regne med harde tiltak framover, også. Det gjelder ikke minst folk i Oslo, som ikke nødvendigvis er en del av Ernas plan. Vi skal senke skuldrene samtidig som vi biter tennene sammen.

Planen til statsministeren kan følges hvis smitten ikke har økt i løpet av påsken. Det får vi ikke vite før tidligst mot slutten av denne uka. Planen kan følges så fremt vi får vaksinert nok folk, fort nok. Det vet vi ikke. Planen kan følges i fall det ikke kommer nye, muterte virus. Det er helt umulig å si noe om. Planen kan følges dersom kapasiteten i sykehusene ikke blir sprengt. Hvis, så fremt, i fall, dersom. Arnstad har rett. Det er en skisse, ikke en plan.

Erna Solbergs store styrke gjennom hele pandemien er at hun har hatt rollen som en samlende leder. Hun har vært tydelig, selv om budskapet ofte har vært ubehagelig. Men også i statsministerens kommunikasjon ser vi nå at det er en gjenåpning på gang. Vi kom til trinn to da Solbergs statssekretær Peder W. Egseth ringte rundt for å få Høyre-ordførere til å angripe Oslos befolkning generelt og byrådsleder Raymond Johansen spesielt for uansvarlighet og slapp smittehåndtering. Nå er vi på trinn tre. Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, hadde ordet etter statsministeren. Han er partiets mektigste på Stortinget og en lojal støttespiller. Helleland valgte å filleriste Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Han mener de forvirrer «det norske folk». «Noen har ment at regjeringen har hatt for mange pressekonferanser. Jeg mener at det er bedre at regjeringen har pressekonferanser, enn at det skapes forvirring gjennom uttalelser som spriker i alle retninger, i alle kanaler», sa Helleland, med klar adresse til Bjørn Guldvog, Espen Nakstad og Camilla Stoltenberg.

Erna Solberg avviste at Hellelands utspill var koordinert med henne. «Jeg visste ikke hva han skulle si, men jeg visste at han var irritert,» svarte hun da jeg spurte henne etterpå - på en pressekonferanse der hun sto skulder ved skulder med Guldvog og Stoltenberg, riktig nok med to meters avstand. Så la hun til at hun forstår Helleland godt, men at uenighet er en styrke.

Det er vanskelig å tolke gårsdagens blanding av plan/skisse, kritikk av fagmyndighetene, håp og usikkerhet som noe annet enn en kommunikasjonsfaglig helgardering. Vi når sannsynligvis trinn fire over sommeren, omtrent når valgkampen kommer i gang.