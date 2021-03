Spurs kan se ned på Arsenal

De siste sesongene har oppgjørene mellom Arsenal og Tottenham vært en kamp om å havne over det andre laget på tabellen til slutt. Det har ikke vært ligagullet som har stått på spill, men sjansen til å se ned på sin erkerival på tabellen. Og som naboer er ikke det å kimse av. Tottenham har kanskje trodd at de har vært tittelutfordrer, mens Arsenal har vært et godt stykke unna.

Før oppgjøret på søndag leder Tottenham, på sjuende plass, med sju poeng på Arsenal. Dette er ikke bare en fotballkamp, dette er et møte mellom naboer og erkerivaler. Dette er slaget om Nord-London. Skulle Tottenham klare å øke avstanden til 10 poeng vil dette være en enorm nedtur for Arsenal. De kan nærmest vinke farvel til Tottenham og ikke minst vil håpet om en plass i Europa henge i en syltynn tråd. Som det ser ut nå er Tottenham det beste laget av de to selv etter Ødegaards ankomst til Arsenal.

En kamp mellom Tottenham og Arsenal er en begivenhet uansett hvor på tabellen lagene måtte befinne seg. Dennesesongen står faktisk Arsenal i fare for å bli akterutseilt og en middelhavsfarer. Dette er nok veldig veldig sårt for spesielt Arsenal-fansen, men selvsagt også for spillere og manager.

Det som er ekstra artig for oss nordmenn er at denne gangen er Martin Ødegaard på midtbanen hos Arsenal. Han er ikke bare den nye landslagskaptein vår, men også en stadig viktigere brikke for de røde i Nord-London. Nå har han også åpnet scoringskontoen. Riktignok i Europa, men Ødegaard blir stadig mer varm i trøya. For Tottenham er det ekstra viktig at Harry Kane blir spilleklar. Spurs er som to forskjellige lag med og uten spissen sin.

Men Tottenham-manager Jose Mourinho har minst to ess til i ermet. Son i form er blant ligaens beste spillere og ikke minst ser det ut til at Gareth Bale er på gang igjen med seks mål og tre målgivende de siste seks matchene. Om Kane, Bale og Son klikker, skal det bli vrient for Arsenal å stå imot. Arsenals forsvar har sett ganske utrygt ut og har satt seg selv i vriene situasjoner gjennom hele sesongen.

Skal Tottenham ha heng på en plass i Champions League, er det viktig i hvert fall å unngå tap søndag. Ett poeng vil være til å leve med for Tottenham. Arsenal derimot, de trenger desperat en seier. Da vil de være fire poeng bak Tottenham og kan igjen ha et håp om å kapre en plass på topp seks.

Hittil har de to lagene møttes 201 ganger. Arsenal har vunnet flest med 82, mens toppscoreren mellom disse lagene er nettopp Harry Kane med hele 11 nettkjenninger.

Forrige møtet i desember, vant Tottenham 2-0. Nå er det Arsenal som har hjemmebane, og det er vrient å si på forhånd hvem som er den største favoritten. Begge lagene har hatt en ujevn sesong, men Tottenham har muligens vist det høyeste nivået.

Skulle Arsenal tape på søndag er det altså 10 poeng mellom de to klubbene. Det tror jeg blir for mye for Arsenal å ta igjen og til slutt havner de under erkerivalen på tabellen for femte sesong på rad. Dermed vil Mourinhos utsagn denne uken svi ekstra: «Tottenham, vi ser ikke ned på Arsenal, vi ser oppover på tabellen».