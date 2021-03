«Hate, hate, hate Molde by»

Som de fleste har fått med seg: Høyre-ordføreren i Molde mener Oslo kan skylde seg selv for økt smitte. Han peker både på byrådet og oss som bor i byen, som kanskje «ikke klarer å følge reglene».

På toppen av det hele slår han fast at innbyggerne i den eneste norske storbyen har skylda for smitten som når utposten Molde. «For vi får jo importsmitte fra Oslo, stort sett er det jo der det kommer fra».

Velkommen til Moille, selvrosens by!

Dette utspillet kom altså samme helg som vi som bor i Oslo fikk beskjed om enda strengere tiltak. Etter en nedstenging som har vart siden november. Etter at vi har levd under et mye strengere regime enn resten av landet, inkludert fiskerlandsbyen Molde.

Den oppmerksomme leser har lagt merke til dem allerede: De små, usaklige stikkene i denne teksten. Dem skal det bli flere av. Det er det eneste dette meningsløse og tonedøve utspillet fra Høyres høvding i den lille husklyngen Molde fortjener.

Sjefen i småbyen som tror den er stor og holder seg med sin egen Retiro-«park» (i virkeligheten noen gresshauger like utenfor «byens» sentrum) – i likhet med Madrid, selvsagt.

Altså det som en gang var hovedstaden i hele den spansktalende verden av hundrevis av millioner av mennesker. Såpass må det nesten være.

Men før vi behandler Høyre-ordfører Torgeir Dahl som han har fortjent: La oss kaste bort litt energi på fakta.

Det bor rundt 700.000 mennesker i Oslo. Det bor nesten 32.000 i Molde kommune. Det er nesten tusen færre innbyggere enn i bydel Stovner (32.839 innbyggere), som akkurat nå er hardest rammet av Oslos bydeler. Moldes innbyggere har 1503 kvadratkilometer å boltre seg på innenfor kommunegrensen. De nesten tusen flere innbyggerne i bydel Stovner kan nyte 8,2 kvadratkilometer til lek og liv.

Molde «by» har hittil satt 3.039 vaksiner. I bydel Stovner er det satt 1.801 vaksinedoser. (Infoen er hentet fra twitter-bruker Frank O. Hansen.)

Oslo har vært sosialt nedstengt siden 9. november. Vi går ikke inn i et eneste bygg uten munnbind, som dessuten er påbudt i kollektivtrafikken. Den bruker uansett veldig få om de ikke absolutt må. Det er stengte kraner og treningssentre, tomme gater og et konkursrammet kultur- og uteliv.

Siden før jul har de fleste her ikke sett andre enn nær familie, og vi som er innflyttere har ikke en gang hatt den luksusen. I Møre og Romsdal utvidet Barnas lekeland åpningstiden i vinterferien. I Oslo har Leos lekeland fått beskjed fra kommunen om å stenge.

Men det er altså vi som bor i Oslo, under de soleklart strengeste og mest langttrekkende tiltakene i Norge, som har skylda når smitten kommer til Molde?

Ole Paus sa en gang om Molde at byen er full av høvdinger, men at det ikke finnes indianere der.

Altså snakker vi om en by der folk ikke har magemål, der alle tror seg verdensmester. Det spørs om ikke ordfører Dahl er i ferd med å sette en ny rekord, selv om vi bruker hans bysbarn som målestokk.

Det er mulig å svare på Dahls utspill partipolitisk. Han legger skylda på byrådet i Oslo, som tilfeldigvis er rødgrønt. Man kunne jo da svare at Høyre-regjeringens motvilje mot å stanse arbeidsimporten har mye av ansvaret for situasjonen i Oslo. Men jeg orker ikke.

Dahls utspill er rett og slett for nedrig.

Jeg noterer at Dahl representerer Høyre, og velger heller å bruke kreftene på noe som oppleves konstruktivt sammenlignet med hans forsøk på å slå seg på brystet: På å skrive noen ord om byen uten eget bryggeri som han er ordfører for.

Velkommen til helvete! Det var det som stod på det hjemmelagde banneret på motorvei-brua da Rosenborg-supporternes buss kjørte inn til Molde for å hente en enkel seier i 2006. Et sjeldent øyeblikk av selvinnsikt, for de har jo helt rett, Molde-supporterne som hengte banneret: Molde er helvete.

Eller som den tidligere Molde-profilen Arild Stavrum skriver i sin debutbok som forfatter, «31 år på gress»: Molde er «the asshole of the world». Med sin helt egen Retiro-park som tyter av mindreverdighetskompleks, og et hotell som er «inspirert av» det berømte Burj Al Arab-hotellet i Dubai. Skulle bare mangle.

Som en fornuftig bruker skrev på Facebook i ettermiddag: «Ordførerens tone minner litt fotballklubben Moldes opptreden opp gjennom årene». Altså den klubben som har kjøpt seg plass nært toppen av fotballhierarkiet i Norge ved millardstøtte fra the local lads Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten. Klubben som fristilte den voldtektstiltalte spilleren Babacar Sarr fra kontrakten slik at han rømte landet og aldri møtte opp til ankesaken.

Jeg har stått på tribunen i Trondheim, på røkkeløkka i Molde og på Ullevål, og brølt taktfast at jeg «hater, hater, hater Molde by».

Det gjør jeg selvsagt ikke. Jeg har gode folk i livet mitt fra «byen». Men akkurat nå, når vinterferien avsluttes med den forventede men tunge nyheten om to uker med enda strengere nedstenging i Oslo, er jeg så forbanna på utspillet fra høvding Dahl at jeg nesten står inne for innholdet i sangen.

Men bare akkurat nå. Vanligvis er det bare overbærenhet som gjelder når musa fra romsdalen prøver seg som elefant.

Og Dahl kan jo enkelt redde dagen ved å gå dit ingen romsdaling før ham har trått sine bein: Han kan bare beklage og innrømme at dette ble feil.

Vi venter i åndeløs spenning.

PS! Du synes skribenten har tatt litt vel hardt i her? At dette var et usaklig angrep på Molde? Da forstår du kanskje litt mer av de følelsene mange Oslo-folk får av politiske angrep på hovedstadens befolkning midt i en pandemi som har rammet urettferdig og skjevt både geografisk og sosialt.

