Slik kan vi få flere i jobb

Et bredt sammensatt offentlig utvalg anbefaler å holde fast ved dette prinsippet.

Forløperen til utvalget, et rent ekspertutvalg, gikk imidlertid inn for å redusere sykelønna til 80 prosent etter seks måneders sykemelding. Fagbevegelsen protesterte kraftig mot en slik uthuling av sykelønnsordningen, og ekspertene har derfor klokelig droppet å ta omkamp på dette punktet. Det er også gledelig å registrere at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil la det omstridte forslaget forbli i skuffen.

Sykelønnsordningen er bare ett av de mange temaene som er berørt i Sysselsettingsutvalgets rapport som fredag ble overlevert til regjeringen. LO foreslo allerede i 2018 at det burde bli nedsatt et offentlig sysselsettingsutvalg. Bakgrunnen var 10 år med fallende andel sysselsatte her til lands. Men regjeringen valgte å bare sette eksperter inn i dette utvalget.

Arbeidslivets parter var dessverre ikke med, og resultatet ble deretter.

Så kom regjeringen omsider på bedre tanker. Fagbevegelsen og arbeidsgiverne ble inkludert i den videre prosessen. Dermed ble ekspertenes usosiale forslag luket bort, mens de positive sidene av den norske samfunnsmodellen i stedet er blitt løftet fram. Et samlet utvalg peker blant annet på hvor viktig det er å øke andelen hele stillinger. Det samme gjelder satsingen på yrkesfag og bedre muligheter for å kombinere dagpenger med utdanning.

Men det er fortsatt flere stridstemaer som politikerne nå må ta stilling til.

Forslaget om at det bør bli vanskeligere for unge å få arbeidsavklaringspenger er blant disse. Det anbefales å gjøre forsøk med en ny form for arbeidsrelatert uføretrygd som er tilpasset arbeidstakerens produktivitet. Dette er tenkt å være rettet mot personer under 30 år. LO sier klart nei til forslaget. Begrunnelsen er at det vil være komplisert og kan føre til at den uføretrygdede i større grad blir den svake part.

Utvalget kommer også med et interessant forslag til å begrense det lange sykefraværet. Unio, YS og Akademikerne støtter dette, men LO sier nei. Forslaget innebærer at arbeidsgiver må betale 10 prosent av sykelønna etter tre måneder. I dag betaler arbeidsgiver for de første 16 dagene ved sykefravær, mens staten så tar hele regningen.

Nå foreslås det at arbeidsgiverperioden kortes ned til tolv dager.

Bedriftene skal dermed ikke få en høyere samlet regning ved sykefravær. Men bedriftene sparer noe dersom de klarer å få langtids sykmeldte tidligere tilbake i jobb. I dag er nemlig det lange fraværet helt «gratis» for bedriftene. Derfor kan det virke positivt å gi arbeidsgiverne et visst økonomisk medansvar for det lange sykefraværet. Det er verdt å forsøke en slik modell.