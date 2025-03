Norske myndigheter håndterte koronapandemien på en god måte da vi for fem år siden plutselig sto overfor en ny virkelighet. Det er den overordnede dommen til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som har vurdert hvordan vi taklet at et nytt og skremmende virus kom til landet.

Det var relativt få dødsfall, folk ble ikke låst inne i sine hjem i månedsvis, og næringslivet klarte seg rimelig godt gjennom pandemien. Det er likevel mange lærdommer vi burde ta med oss for å løse neste krise på en bedre måte, slår kontrollkomiteen fast. En overskrift kunne være: Vi var for lydige.

Det er lov å flagge tvil, også i krisetider.

SVs Audun Lysbakken var saksordførerende for komiteen. Han mener at for mange politikere lot tvil ligge for å framstå med samlet front. Slik kunne for vidtrekkende tiltak bli vedtatt, og få stå. Lysbakken viste i Politisk kvarter onsdag morgen til forbudet mot utendørs idrett, som fikk vare lenge etter at smittefarene ved aktiviteten var tilbakevist.

Komiteen kommer med tydelig kritikk mot både Erna Solbergs og Jonas Gahr Støres regjering for dette. Nedstengning av skoler og barnehager var et eksempel på det samme: Tiltak som ble for vidtrekkende.

Les også: Nå er rentekuttene vi alle har sett fram mot i fare

Saksordfører Lysbakken vil sette i gang en prosess for å styrke parlamentarisk kontroll med kriselovene våre. Det er fornuftig. Når våre folkevalgte skal detaljstyre hvor mange som får lov til å være sammen sosialt i sitt eget hjem, må dette behandles i Stortinget, ikke bare vedtas av regjeringen. Kriseloven er ikke skapt for en krise av så lang varighet som pandemien viste seg å være, ifølge Lysbakken. Han vil derfor ha en endring av smittevernloven, blant annet.

To koronakommisjoner, et koronautvalg og nå kontrollkomiteen har konkludert. Vi var ikke godt nok forberedt på det som kom, og vi lot oss drive med i en retning som truet flere av de parlamentariske tradisjonene vi holder så høyt. Håndteringen av pandemien kunne ha vært mye verre, men også en god del bedre.

Vi vet ikke hvor neste pandemi eller tilsvarende krise kommer fra. Men vi må sørge for at vi er bedre forberedt neste gang. Både for å redde liv og for å sørge for at vårt demokratiske system tåler påkjenningen.

Vi var lydige i Norge, både i befolkningen og på Stortinget, da krisen traff oss. Kanskje for lydige. Det er nyttig lærdom å ta med seg – ikke minst for oss i mediene. Det er lov å flagge tvil, også i krisetider.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen