Jeg er evig takknemlig for å få kommunal bolig, men skal man finne seg i alt?

Mitt navn er Eline. Jeg er 33 år gammel. Jeg er enslig. Uføretrygdet. Så har jeg en schizoaffektiv lidelse, som jeg går i behandling for.

Det utfordrer livet mitt. Det gjør at jeg må ta medisiner, å gå i behandling. Og om ting blir skikkelig ille er jeg nødt til å være på sykehus.

De siste årene har jeg måttet flytte fire ganger på relativt kort tid. Det har jeg opplevd som problematisk.

Jeg innser nå viktigheten av et trygt hjem, et sted man faktisk kan kalle hjem. Altså et sted man kan slappe av.

Jeg følges opp av et FACT-team, og de får jeg mye god hjelp av. Blant annet hjalp de meg til å søke kommunal bolig. Og etter en lengre søknadsprosess bor jeg nå i en kommunal bolig. Jeg er evig takknemlig for å få den muligheten.

Men så er ikke dette en solskinnshistorie dessverre.

Det tok ikke lang tid før utfordringene satte i gang her. Rus i gangene, mye bråk, høy musikk overalt hele døgnet. Brannalarmer som går, da gjerne sent på kveld eller på natt. Ofte utløst av folk som har trykket på brannknappen.

Det er vanskelig å vite hvorfor, da blir det bare spekulasjoner. Men på de to-tre ukene jeg har bodd her har brannalarmen blitt utløst fem ganger, og jeg tror ikke jeg kommer på noe mer triggende enn å våkne til den alarmen. Kroppen går i full adrenalin-modus, og det tar tid å roe ned igjen.

Det bor flere barnefamilier her, og flyktninger. Har ikke de kanskje nok traumer fra før?

Brannvesenet rykker ut hver gang, de. Noen ganger politiet også. Det er jo for så vidt en trygghet.

Det som ikke akkurat er en trygghet er sprøytespisser i gangen. Eller når det røykes hasj i oppgangen. Ja, det er et bygg med rus og psykiatri, så man må vel kanskje regne med litt. Men skal man finne seg i alt? Det bor flere barnefamilier her, og flyktninger. Har ikke de kanskje nok traumer fra før?

For en natt tilbake var det en gjeng rusa mennesker som forsøkte å ta seg inn i min leilighet. Banking og hamring på døra mi midt i svarte natten.

Det var en stor trigger for meg. Jeg ble liggende musestille, omtrent urørlig.

Tenkte på at jeg burde ringe politiet, men klarte ikke løfte en finger.

Det er klart at her bor det ulike mennesker med ulike typer utfordringer. Jeg har jo levd litt før jeg flyttet hit, så jeg kan forstå og romme mye. Men et sted går vel grensa.

Det er vanskelig, for jeg har vært heldig som får hjelp, som får tak over hodet. Noe som skulle være trygt og forutsigbart for meg.

Jeg ønsker å vise takknemlighet, for jeg er takknemlig. Men hendelsen den natten er dessverre ikke unik. Det har skjedd også tidligere. Så hvor går grensa? Når har man lov eller når har man sin fulle rett til å si fra? Og hvor sier man fra? Jeg syns det er vanskelig å vite. Selv har jeg meldt inn klage på forholdene.

Jeg trengte trygghet og stabilitet. Litt ro rundt meg også. Så langt har det dessverre ikke vært det.

Det er ikke en celle i meg som har lyst til å flytte enda gang. Det tærer sånn på psyken min.

I prosessen på vei hit ble jeg forespeilet et trygt og rolig miljø. Og det var derfor jeg takket ja til plassen. Men trygt og rolig har det dessverre ikke vært. Og kanskje er det derfor jeg ikke klarer å tie stille. Jeg innser at jeg kanskje blir hun-som-alltid-er-uheldig-med-naboene. Det er trist. For jeg liker faktisk å tenke det beste om folk.

Hvordan skal min fremtid bli? Hvordan ønsker jeg det skal være for meg?

Dessverre hører man skrekkhistorier fra mennesker som bor i kommunale boliger. Jeg har tenkt at det ikke kan være så ille. Men mennesker blir funnet døde, først i langt tid etter pga. liklukt og larver. Det er så trist som det kan få blitt. Jeg unner ingen den skjebnen.

Det er tydelig at noe burde gjøres hvertfall. På flere måter. De som får tildelt en kommunal bolig får det fordi de trenger det. I mitt tilfelle trengte jeg trygghet og stabilitet. Litt ro rundt meg også. Så langt har det dessverre ikke vært det. Det skal ikke være sånn at jeg må se meg over skulderen, ta rennafart til døren min for å låse meg inn tryggest mulig.

Man skal jammen være ressurssterk for å stå i noe som dette.

Jeg peker ikke finger på noen. Jeg legger ikke skylden på noen. Men et sted underveis i systemet har det skjedd en feil. Flere feil. Hvordan kan vi gjøre livet litt bedre for mennesker som trenger hjelpen?

