Hva ville du tenkt om Lars West Johnsen, Salomon?

26. november 1942 er en av de mørkeste dagene i norsk historie. På denne datoen fant den største deportasjonen av norske jøder under andre verdenskrig sted. Til sammen ble 773 jøder deportert fra Norge, av disse kom et fåtall tilbake.

Salomon, minnestein, deportasjon av jøder Like lite som Lars West Johnsen, vet vi hva Salomon ville ha ment om staten Israel og hvordan den har utviklet seg, skriver forfatterne av innlegget. (Lars West Johnsen)

Rundt 95 prosent av dem som ble deportert, ble myrdet i Auschwitz. Politisk redaktør i Dagsavisen Lars West Johnsen har i anledning dagen en kommentar med tittelen «Hva ville du tenkt om Israel, Solomon?».

Det er lett å være enig med Johnsen i mye av det han skriver om palestinernes situasjon og kritikken av den israelske regjeringens krigføring. Ja, at det forekommer tilfeller der referanser til antisemittisme misbrukes, kan vi også gi ham rett i.

Det retoriske grepet gjentar en logikk som gjør alle jøder kollektivt ansvarlige for andre jøders handlinger.

Det er likevel sterkt problematisk når redaktøren gjennom utsagn som «ofre har selv blitt overgripere» trekker en direkte linje fra jødenes situasjon under andre verdenskrig til dagens israelske politikere.

Dette retoriske grepet gjentar den antisemittiske grunnideen om at det eksisterer noe iboende «jødisk», og en logikk som gjør alle jøder kollektivt ansvarlige for andre jøders handlinger.

Nå er det også fremtidens jøder Holocaust-offeret Salomon skal stå til regnskap for.

Redaktøren er ikke alene om å trekke en slik parallell mellom fortid og nåtid. HL-senterets undersøkelse av holdninger til jøder fra 2024 viste at hele 51 prosent av befolkningen støtter påstanden «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig».

Sammenligninger mellom folkemordet på jødene og den israelsk-palestinske konflikten må innebære en dypere analyse av likheter og forskjeller for å gi mening utover å uttrykke sterk misnøye med dagens situasjon.

Paralleller som den Johnsen trekker, er hverken egnet til å gi innsikt i jødenes skjebne under Holocaust eller til å gi kunnskap om Israels politikk mot palestinerne.

Er skjebnen til de norske jødene under 2. verdenskrig mindre ille sett i lys av Israels handlinger i dag?

Mer alvorlig er det at Dagsavisens redaktør gjennom grepet som snur opp-ned på de historiske rollene av offer og overgriper; kobler et hat mot Israel med et hat mot jøder. Dermed oppnår Johnsen det motsatte av det vi antar er hans siktemål.

«Aldri glemme. Aldri mer.» skriver redaktøren, men kommentaren ser ut til å argumentere mot betydningen av det historiske minnet etter Holocaust. «Datoen og markeringen har fått skygger kastet over seg», står det.

Men har skjebnen til de norske jødene under 2. verdenskrig endret karakter som følge av ettertidens hendelser? Er de mindre ille sett i lys av Israels handlinger i dag?

Johnsen nevner det økende jødehatet i Europa. Det er viktig, men han spenner ben under egen argumentasjon og risikerer å nære det samme hatet når han med sin brede pensel konstruerer et skjebnefellesskap der det er «jøden» Israel som er skyldig i at minnet om Holocaust er begravd; «under Gazas ruiner».

I et debattklima som det vi har i Norge i dag, er dette en kommentar med alvorlige implikasjoner.

Nazistenes bestialske handlinger overfor Europas jøder kan ikke brukes som et argument i en pågående konflikt fordi den innbefatter jøder. Antisemittisme er alltid en illegitim respons, uavhengig av Israels politikk.

Vi protesterer mot forsøket på å bruke fortidens uskyldige ofre som innlegg i en politisk debatt.

Like lite som Dagsavisens redaktør, vet vi hva Salomon ville ha ment om staten Israel og hvordan den har utviklet seg. Kanskje hadde han vært fortvilet og sint over det som skjer i Gaza, på Vestbredden og i Israel? Kanskje hadde han hatt en større forståelse for Israel enn Dagsavisens redaktør?

Det som er helt sikkert, er at i et debattklima som det vi har i Norge i dag, der 28 prosent av befolkningen mener det ikke kan bli fred så lenge Israel eksisterer og 33 prosent åpent svarer at israelsk politikk har gjort dem mer negativt innstilt til jøder generelt, er dette en kommentar med alvorlige implikasjoner – på dagen som markerer den største tragedien i norsk jødisk historie.

