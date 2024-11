På tide å revurdere vennskapet med USA

Donald Trump vant valget i USA. Denne beryktede mannen har flere tiltaler mot seg, har polarisert et helt land og blir sett på som en utilregnelig leder av verdenssamfunnet.

Likevel mener statsminister Jonas Gahr Støre at forholdet mellom USA og Norge forblir uforandret med Trump i førersetet. Jeg mener han burde tenke seg om.

USA betaler for to tredeler av NATOs militære utgifter. I praksis betyr det at USA anses som Norges sikkerhetsgarantist.

I langtidsplanen for Forsvaret 2025–2036 beskrives NATO som garantisten for norsk sikkerhet. USA betaler for to tredeler av NATOs militære utgifter, så i praksis betyr det at USA anses som Norges sikkerhetsgarantist. Derfor omtales USA gjerne som «Norges nærmeste allierte».

En av måtene USA skal «sikre» Norge på fremover, er å få tilgang til 12 militærbaser på norsk jord. I disse basene vil ikke norske myndigheter ha innsyn i hva USA holder på med.

Syver Kleve Kolstad Syver Kleve Kolstad er generalsekretær i Rød Ungdom. (Privat)

Vi kan dermed ikke garantere at USA ikke vil lagre atomvåpen på norsk jord, utover lovnader fra USA selv. Norge kan heller ikke kreve at amerikanerne følger norsk lov, da baseavtalen fastslår at det er amerikansk lov som gjelder.

Er det riktig av oss å gi så mye tillit til Trumps USA, eller bør denne avtalen revurderes?

Norge skal også «sikres» gjennom NATOs, da i hovedsak USAs, atomvåpen. I langtidsplanen for Forsvaret beskrives kjernevåpen som den ultimate sikkerhetsgarantien til NATO.

Norske politikere har stemt mot FNs atomvåpenforbud, fordi de anser det som viktig at USA får lov å ha disse våpnene. Kan vi stole på at mannen som hevdet at «innvandrere spiser kjæledyr» skal håndtere den røde atomknappen på vegne av alliansen vår?

Det er merkelig at statsministeren mener USA kan fortsette å være vår nærmeste allierte. En ukontrollerbar og autoritær gubbe får makten i landet.

Det bør bety noe. Baseavtaler, vårt forhold til amerikansk atomvåpenpolitikk og vår avhengighet av USA i sikkerhetspolitikken bør revurderes.





