Nei gutter, Trump er ikke «kul»

Natt til onsdag skjedde det mange av oss hadde fryktet: Donald Trump blir igjen president i USA.

Men før vi rister på hodet over amerikanerne, må vi få orden i egne rekker. For noen uker siden fikk vi nemlig vite at 47 prosent av unge menn i Norge ville stemt på Trump om de kunne – og det har ikke akkurat manglet på støtteerklæringer til disse gutta siden.

Sjefredaktør i Subjekt, Danby Choi, argumenterte på Politisk Kvarter i NRK denne uken for at samfunnet trenger mer forståelse for at gutter synes Trump er «kul».

Unge Høyre-medlem og samfunnsdebattant Milan Aran, skriver i VG at dette er unges opprør mot et samfunn som ikke lytter til dem. Og Civita-rådgiver og Høyre-politiker Oda Oline Omdal, skriver i Aftenposten at vi må lytte til hva disse gutta ønsker og opplever, heller enn å kritisere.

Og helt ærlig: Nå er jeg skikkelig lei av at høyresiden påtar seg offerrollen på vegne av en generasjon gutter som stemmer Trump på «fordi han er kul».

Trump er overgrepsdømt, valgfornekter, konspirasjonsteoretiker og sannsynligvis fascist. Jeg forstår ikke hva som er spesielt «kult» med det.

Etter skolevalget i 2023, har hele Medie-Norge vært fylt med kronikker, analyser, kommentarer og påstander om at unge menn ikke føler seg hørt i Norge.

Vi har snakket på innpust og utpust om hvordan unge menn kan føle seg bedre representert, til tross for at ni av ti ungdomspartier i Norge har mannlige ungdomspartiledere og at menn generelt er overrepresentert i politikken. Ikke nok med det: Menn er også sterkt overrepresentert i lederstillinger i næringslivet.

Det er bare sprøyt at vi ikke tar menn på alvor i Norge!

Misforstå meg rett: Det er bra at vi snakker om unge menns problemer. Gutter har mer psykiske plager, har dårligere karakterer i skolen, og er mer involvert i kriminalitet.

Jeg vil mer enn gjerne lytte til gutters problemer, men jeg kommer ikke til å lytte til gutta som ville stemt på Trump «fordi han er kul».

Det er ikke holdninger vi trenger å lytte mer til – det er holdninger som trenger tydelige motsvar.

Jeg elsker ytringsfriheten, og for min del må du si akkurat hva du vil. Men da må du også tåle motstand, uten å rømme rett hjem til mammas skjørtekant.

Jeg elsker ytringsfriheten, og for min del må du si akkurat hva du vil. Men da må du også tåle motstand, uten å rømme rett hjem til mammas skjørtekant.

Flere argumenterer med at nesten halvparten av unge ikke føler de kan si meningen sin – og at unge gutters tillitserklæring overfor Trump er et resultat av det. Det er bare tull!



De som er uenige med deg har nemlig også ytringsfrihet. Og bare fordi de har bedre argumenter enn deg, betyr ikke det at de «kontrollerer ytringsfriheten ut fra moralsk overlegenhet» – som Milan Aran påstår i sitt debattinnlegg i VG.

Det betyr heller ikke at de er «krenket» – slik store deler av høyresiden har påstått i evigheter.

Jeg tror det har oppstått et slags blaff av gruppepress rundt å si at Trump er kul.

Heldigvis tror jeg ikke at så mange av disse guttene ville stemt Trump fordi de føler seg oversett av samfunnet, men nettopp fordi det er kult i vennegjengen. Jeg tror det har oppstått et slags blaff av gruppepress rundt å si at Trump er kul.

Oda Oline Omdal spør i sitt debattinnlegg i Aftenposten om vi alltid skal skylde på gutta? Svaret er nei, men vi kan simpelthen ikke slutte å stille gutter til ansvar for holdningene sine, bare fordi de er gutter.

Skal vi kunne ha en konstruktiv diskusjon, nytter det ikke at store deler av høyresiden påtar seg offerrollen på vegne av alle gutta-stemning-gutta som ville stemt frem en overgrepsdømt facist som president i USA.

Hvis halvparten av unge menn faktisk ville stemt på Trump, må de være menn nok til å stå for det selv.





