Equinor er ikke velkommen på klimatoppmøte

Om ca. to uker samles verdens land for 29. gang til det årlige klimatoppmøtet, den viktigste arenaen vi har for å finne globale løsninger på klimakrisen. I slike internasjonale møter presenterer Norge seg som et land opptatt av å nå de globale klimamålene. Men dette bildet har ingen troverdighet så lenge Equinor får være del av den norske næringslivsdelegasjonen som reiser til COP29.

Vi representerer tusenvis av mennesker som har dedikert livene sine til å kjempe mot Equinors fossile ekspansjon. Ikke bare i Norge, men også i Argentina, Brasil, Storbritannia og Canada jobber Equinor knallhardt for å åpne nye olje- og gassprosjekter som vil fyre oppunder klimakrisen og true sårbare marine områder. Derfor stiftet vi koalisjonen «Equinor Out» for å sammen kjempe mot Equinors fossile prosjekter, og avsløre Equinors sanne ansikt som et aggressivt oljeselskap.

Equinor fortsetter å prioritere kortsiktig profitt over en bærekraftig og trygg framtid.

Vi har ingen tid å miste. 2024 har for alvor vist oss hva vi har i vente som følge av en stadig varmere klode. Intensiteten i ekstremværet øker, flommer og hetebølger tar liv og skogbranner ødelegger store arealer. De menneskelige og økonomiske kostnadene av klimakrisen øker, og behovet for klimafinansiering er enormt. Likevel fortsetter Equinor å prioritere kortsiktig profitt over en bærekraftig og trygg framtid.

I Canada vil Equinor åpne det svært risikable oljefeltet Bay du Nord til tross for at sjansen for et katastrofalt oljesøl er hele 16 prosent. I Brasil har Equinor siktet seg inn på det gigantiske oljefunnet Bacalhau, estimert til å inneholde over to milliarder fat oljeekvivalenter. I Argentina ser vi allerede konsekvensene av Equinors seismikkskyting med en dramatisk økning i antall hvaler og delfiner som vaskes opp døde langs kysten. I Storbritannia har tusenvis tatt til orde mot Equinors Rosebank-felt som ikke bare vil sprenge Storbritannias karbonbudsjett, men også sende milliarder av kroner til et selskap svartelistet av FN for å bidra til den blodige og brutale okkupasjonen av Palestina.

Innovasjon Norge hevder at «deltakerne i den norske delegasjonen er selskaper og aktører med løsninger som kan bidra i innsatsen for å redusere klimagassutslipp.» Equinor er ikke et verdig valg av reisefølge til et klimatoppmøte så lenge fossil energi utgjør 99 prosent av selskapets energiproduksjon og mer enn 80 prosent av investeringene går til olje og gass. Valget av Equinor er en hån mot alle de som kjemper for å bremse klimaendringene og nå de globale klimamålene. Vi håper Innovasjon Norge vil innse dette og starte å lytte til klimavitenskapen i stedet for Equinors grønnvasking.

Kronikken er undertegnet av følgende:

Stine Wilhelmsen, energi- og klimarådgiver, Greenpeace Norge.

Juliana Orihuela, Asamblea por un mar libre de Petroleras de Necochea y Quequén i Argentina.

Lauren MacDonald, rådgiver for Stop Rosebank-kampanjen i Storbritannia.

Conor Curtis, kommunikasjonssjef, Sierra Club Canada.

Carlos França, Instituto de Cultura Oceânica i Brasil.

Les også: Fra kultur til kommers (+)

Les også: Det er fullt mulig for Ukraina å slite ut Russland, men de trenger hjelp (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen