Klimapolitikken må være realistisk

Klimapolitikken vår må være ærlig og realistisk – og den må virke. Bare slik kan den gjennomføres på en rettferdig måte.

Vi skal kutte utslipp, samtidig som vi skaper jobber. Folk skal være helt trygge på at det skjer på en forsvarlig måte, i et forsvarlig tempo. Arbeiderpartiet er garantisten for det.

I årets statsbudsjett fremmer vi nettopp en rettferdig og realistisk klimapolitikk.

Miljøbevegelsen kritiserer oss for å åpne for å kutte utslipp i Europa, gjennom kjøp av kvoter. Det virker nesten som om det er noe umoralsk i det.

Det utgjør akkurat like mye for klimaet om vi kutter utslipp i Norge eller i utlandet.

Men kjøp av kvoter kutter helt reelle utslipp av klimagasser. Klimagassutslippene er globale. Det utgjør akkurat like mye for klimaet om vi kutter utslipp i Norge eller i utlandet.

Det kan til og med være bedre å kutte utslipp der de er klare for å kuttes, dersom teknologien for å kutte i Norge ikke er moden eller koster ekstremt mye.

Og det er ikke alle klimatiltak som er modne ennå. Andre koster mye. Det er ikke fornuftig å skyve fram ufornuftige tiltak på bekostning av alle andre hensyn. Det er bedre å beholde muligheten for å kutte utslipp i andre land.

Så skal vi selvfølgelig fortsette å kutte utslipp i Norge også. Og det ligger mange gode klimatiltak i statsbudsjettet, som for eksempel:

Vi foreslår nye klimatiltak for lastebiler og skip for nesten to milliarder kroner.

2,8 milliarder i året på klimaomstilling i industrien. Krav om at 40 prosent av industriens midler til CO2-kompensasjon skal brukes på klimatiltak.

Det blir dyrere å forurense ved at CO2-avgiften økes til 1.405 kr/tonn.

Økt krav om biodrivstoff i veitrafikk og sjøfart.

1,2 milliarder kroner til elektrifisering av tungtransport.

Krav til nullutslipp i nye offentlige anskaffelser av ferjer.

Hurtigbåtprogrammet i Miljødirektoratet tilføres 200 millioner kroner, slik at fylkeskommuner som finansierer hurtigbåttjenester kan få kompensert økte utgifter.

Ny matkastelov kommer våren 2025.

35 milliarder kroner til flytende havvind.

Øremerke 887 millioner kroner til energieffektivisering i boliger.

De som sier vi må gjøre mer, har helt rett. Og det skal vi gjøre.

De som sier vi må gjøre mer, har helt rett. Og det skal vi gjøre. Det visste vi fra før. Men dette er store penger og store investeringer, som kommer til å kutte helt reelle utslipp.

Heldigvis går klimagassutslippene ned i Norge nå – i 2023 med 2,3 millioner tonn, ifølge Miljødirektoratet. Størst nedgang var det fra veitrafikk, industri og olje- og gassutvinning.

Norske utslipp er nå på sitt laveste nivå i hele perioden, 9,1 prosent lavere enn i 1990. De skal fortsette å gå ned. Samtidig skal klimapolitikken være rettferdig og realistisk.

Det er ikke feil å gjøre fornuftige avveiinger, det er bra. Det er sånn vi skaper jobber og kutter utslipp. Og så lenge Arbeiderpartiet sitter i regjering, skal folk være trygge på at dette er den politiske linja.

