De burde få Nobels fredspris 2024

Fredag 11. oktober får vi vite hvem som vinner Nobels fredspris i år. PRIOs direktør har løftet frem Emergency Response Rooms i Sudan som en av favorittene.

Vi er enig i at en pris til Emergency Response Rooms – beredskapsrommene - hadde vært en ekstremt velfortjent og en viktig anerkjennelse.

Både av at det er naboen og organisert frivillighet som hjelper først hvis det er krise, men også av at det er sivilsamfunnet som må være grunnmuren i et fremtidig sivilt leda og fredfullt Sudan.

Det er nå ett og et halvt år siden det brøt ut full krig i Sudans hovedstad Khartoum. Det er verdens største humanitære krise, som ikke får den støtten, oppmerksomheten og innsatsen som trengs.

Tallene er vanskelig å ta inn over seg: 11 millioner er internt fordrevne, 2 millioner har flyttet ut av landet, 25 millioner mennesker står i fare for akutt sult, og hungersnød rammer deler av landet.

Helt siden krigsutbruddet har internasjonale organisasjoner slitt med å få tilgang til å levere livsnødvendig nødhjelp. Den manglende humanitære tilgangen har ført til at Sudan er i en enorm sultkatastrofe, og når nyheter ikke kommer ut blir det mangel på oppmerksomhet. Mens krigen herjer er det den lokale organiseringen av frivillige som har vært livslinjen for befolkningen og frontlinjen av den humanitære responsen.

Over hele landet ble det raskt etablert beredskapsrom. Med små ressurser responderte de på de mest umiddelbare behovene i hvert nabolag eller landsby.

Det er effektiv og ubyråkratisk nødhjelp.

De er organisert rundt suppekjøkken som bidrar med livsnødvendige måltider til de som trenger det mest. Det blir satt opp medisinske klinikker og kvinnesenter. De restaurerer vann- og elektrisitetsforsyningen, gir utdanningstilbud til barn og unge, og de bidrar med beskyttelse for lokalbefolkningen.

Beredskapsrommene ble etablert av de samme menneskene som sto bak den demokratiske revolusjonen, som i 2019 førte til at Sudans diktator Bashir måtte gå etter 30 år med makten. Det var folk som hadde organisert seg i nabolagskomiteer, som var ryggraden i demokratibevegelsen, det var leger, fagforeninger, journalister og grasrotsorganisasjoner. De brukte sine nettverk, dype samfunnsengasjement, og den lange erfaringen de hadde i å organisere frivillig engasjement og langsiktig motstandskamp. De samlet seg under det sundanesiske begrepet nafeer, som kan oversettes med dugnadsånd.

De fellesskapsbaserte beredskapsrommene er mer enn bare nødhjelp. Engasjementet er en solidaritetshandling som bygger tillitt og legitimitet. Det er medisin mot den sønderrevne sosiale strukturen som borgerkrigen medfører. Responsen styrker lokalsamfunn, heller enn å skape avhengighet. Det er effektiv og ubyråkratisk nødhjelp.

Beredskapsrommene er, på samme måte som nabolagskomiteene, horisontalt organisert, med høy grad av åpenhet og demokratisk beslutningstaking. Deres ansvarlighet rettes mot lokalsamfunnet de selv er en del av og til folkene de vil hjelpe – ikke til ikke til givere i nord. Åpenheten de viser om den økonomiske støtten de får gjør faren for korrupsjon og mislighold minimal.

De er ikke anerkjent som legitime hjelpearbeidere, og står i frontlinjen uten sikkerhetsnett.

Dette folkelige engasjementet for et fredelig Sudan er den samme kraften som vi så under revolusjonen da det sundanesiske folket risikerte livet og inspirerte en hel verden i sin modige kamp for demokratiet. Nå er de samme gruppene det eneste som holder Sudan fra total kollaps, og det er dette engasjementet og erfaringene som kan få Sudan tilbake på sporet mot et demokratisk og fredelig Sudan.

Den frivillige innsatsen gjøres ikke uten risiko. Regjeringshæren har forbudt all aktivisme knytta til den prodemokratiske bevegelsen. Sivile grupper blir utsatt for trusler og anklager om at de støtter opposisjonen.

Dette går også ut over de lokale hjelpearbeiderne. Mange frivillige har mistet livet i tjeneste, flere har blitt voldtatt, de blir målrettet truet og anklaget av begge sider i krigen for å hjelpe opposisjonen. De er ikke anerkjent som legitime hjelpearbeidere, og står i frontlinjen uten sikkerhetsnett.

Norsk Folkehjelps partnere i Sudan forteller at alle som uttrykker at de er imot krigen og kjemper for fred, blir oppfattet som motstandere av regjeringen.

Det kommer til å bli en lang og fortsatt voldelig veg ut av konflikten. Det viktigste vi kan gjøre er å vise vår solidaritet, og anerkjenne kompetansen og kraften i disse gruppene.

Beredskapsrommene og den lokale responsen kan ikke alene brødfø alle som er avhengig av hjelp og beskyttelse i Sudan, men de har kapasitet til å gjøre mye mer hvis den massive finansieringen som må til når ut til de som gjennom hele krigen har vært sivilbefolkningens livslinje.

Innsatsen de gjør bygger bro mellom humanitær nødhjelp, fredsbygging, og kampen for menneskerettigheter og demokrati. Det internasjonale samfunnet må anerkjenne jobben de gjør og risikoen de tar, og gjøre mer for å beskytte de lokale hjelpearbeiderne.

Det sundanesiske folket viste i 2019 at de gjennom mot og kløktig organisering kan oppnå utrolige ting. Nå står de opp mot to krigende parter som ikke vil det beste for Sudan. En fredspris vil styrke denne kampen.

