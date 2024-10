Stopp kappløpet mot bunnen – arbeidsfolk fortjener verdige arbeidsvilkår

Over hundre verdensledende økonomer samlet seg nylig om en felles uttalelse publisert av den europeiske fagforeningsføderasjonen UNI Europa, for å støtte arbeidere som demonstrerer for bedre vilkår innen offentlige anskaffelser i EU.

Blant de som har signert uttalelsen finner vi professorene Thomas Piketty og Isabella Weber, som krever en reform av EUs regler for offentlige anskaffelser. Målet er å styrke kollektive forhandlinger og forbedre arbeidsvilkårene i arbeidsintensive sektorer som for eksempel renhold og vakttjenester.

Vi organiserer blant annet renholdere og vektere som innehar jobber som ofte bli outsourcet for å «spare penger». De sørger for rene kontorer og trygge offentlige rom. Under pandemien stod de i frontlinjen og risikerte liv og helse, men belønningen for dette er lave lønninger og uholdbare arbeidsforhold.

Det er skammelig at de samme folkene som holdt samfunnet i gang gjennom krisen, nå ser arbeidsvilkårene sine bli stadig verre. Dagens EU-regler premierer lavest pris og lar selskaper kutte i rettigheter for å vinne kontrakter. Dette er sosial dumping satt i system, der lønn og trygghet ofres for å spare penger.

Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen. (Werner Juvik)

Norge har strengere regler enn EU når det gjelder offentlige anskaffelser, ikke minst fordi man har innført strengere krav til seriøsitet og arbeidstakerrettigheter.

Sittende regjeringen har innført mange gode tiltak, men også her hjemme finnes forbedringspotensiale. Hvilke krav myndighetene stiller til potensielle leverandører anbudskonkurranser sier mye om arbeidslivet vi har – og vil ha – her i Norge. Derfor er det så viktig at vi sikrer at det er bedrifter med landsdekkende tariffavtaler som leverer til det offentlige.

Offentlige anskaffelser utgjør 14 prosent av EUs BNP – hele to billioner euro. Det betyr at disse i anskaffelsene i praksis setter standarden for millioner av jobber og arbeidsforhold, særlig i privat sektor. Forskning fra UNI Europa viser at halvparten av alle offentlige anbud i EU kun baseres på laveste pris. Denne kyniske priskrigen gir grobunn for utnyttelse, og det er arbeidsfolk som betaler prisen.

Det er skammelig at de samme folkene som holdt samfunnet i gang gjennom krisen, nå ser arbeidsvilkårene sine bli stadig verre.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har annonsert en revisjon av anskaffelsesreglene, der arbeidstakerrettigheter og kollektive forhandlinger skal få større plass. Dette er et viktig skritt for arbeidsfolk i EU og i Norge. Kampen for rettferdige arbeidsvilkår er også er en kamp mot sterke krefter som ønsker splitte arbeidsmarkedet etter nasjonalitet, kjønn og identitet. Når høyrepopulismen vokser, må vi stå samlet og kreve at offentlige penger går til å sikre trygge, rettferdige jobber – ikke til å presse lønninger og vilkår til bunns. De som gjør rent kontorene våre og holder gatene våre trygge er blant de som virkelig holder velferdssamfunnet oppe.

I dag står vi sammen med arbeidsfolk som demonstrerer i Brussel. Nok er nok – vi må stoppe kappløpet mot bunnen og sørge for at de som holder samfunnet vårt i gang får den respekten og de arbeidsvilkårene de fortjener.

