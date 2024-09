Kritisk tenkning er viktigere enn noen gang

I forbindelse med debatten mellom de amerikanske presidentkandidatene Donald Trump og Kamala Harris denne uka, ble det spesielt fra Trump fremsatt flere usannheter. Faktasjekkerne hadde nok å ta tak i for å rydde under og etter debatten.

Når mulige statsledere har et lettvint forhold til sannheten, påvirker det media, samfunn og det offentlige ordskiftet negativt. I tillegg gjør økt bruk av kunstig intelligens det mye enklere å forfalske virkeligheten via bilder og film.

Birgitte Førsund Birgitte Førsund, Oslo. (Privat)

Så når sannheten blir manipulert på ulike vis i både digitale og analoge kanaler, er nettopp det å tenke selv et kraftfullt virkemiddel vi alle har tilgang til.

Kritisk tenkning handler om å bruke vår egen fornuft til å stille spørsmål og undersøke kilder på en selvstendig måte. Ifølge Store norske leksikon styrker kritisk tenkning evnen til å stå imot usaklig argumentasjon, falske nyheter, konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning.

Så, evnen til å tenke selv vil kunne bidra til at individ og samfunn blir bedre oppdatert på verifiserte fakta – og at man ikke ukritisk tar imot alt det vi i dag blir eksponert for både via analoge og digitale kanaler.

Vår kritiske tenkning kan også deles og debatteres videre i sosiale medier og skape motvekt mot manipulerte «sannheter» med uhederlige formål. Det kan igjen bidra til et styrket samfunn som ikke vakler under press av løgner og manipulasjon i alle formater.

Kritisk tenkning kan bidra til at kvelertaket på samfunn og individ løsner. At vi alle blir mer bevisste.

Som den britiske filosofen og statsmannen Francis Bacon (1561–1626) sa den gang da, men som har like høy relevans i vår tid: «Det er intet som får et menneske til å mistenke mer enn å vite lite. Derfor bør man avhjelpe mistanken ved å skaffe seg mer viten, og ikke holde mistanken i kvelertak».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Kritisk tenkning kan bidra til at kvelertaket på samfunn og individ via falske nyheter, konspirasjonsteorier, svindel og manipulert «sannhet» løsner. At vi alle blir mer bevisste.

I en tid der sannheten kan være vanskelig å finne i all støyen vi møter i digitale og analoge kanaler, så er kritisk tenkning et redskap vi alle kan bruke – helt gratis – for å gjøre oss mer robuste mot krefter som ikke vil oss vel.

Les også kommentar: Kamala Harris besto testen (+)

Les også: USA-eksperter med knusende Trump-dom: – Sint og forfjamset (+)

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)