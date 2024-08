Kaoset kan spre seg langt ut av Oslo

Allerede før sommeren var betydelig lengre køer inn og ut av Oslo et faktum. Nå som de fleste er tilbake fra sommerferie vil vi for alvor merke den fulle effekten av stengingen av Ring 1 og ringvirkningene det vil ha langt utenfor Oslo sentrum.

At flere som har mulighet til å la bilen stå, gjør nettopp det, er en selvfølge. Men de fleste kjører ikke bil for moro skyld. Pendlere må til jobb, og for mange finnes det ikke et godt nok kollektivtilbud som alternativ til bilen.

Håndverkere har ikke mulighet til å ta med seg verktøy og utstyr på bussen mellom oppdrag. Og varetransporten som frakter mat, medisiner, post og industrivarer må nødvendigvis også i stor grad bruke veiene.

Før sommeren spurte vi våre medlemsbedrifter i Oslo sentrum om hvilke konsekvenser de ser for seg av Ring 1-stengingen. Halvparten frykter at varelevering vil bli vanskeligere, at ansatte vil få problemer med å komme seg til og fra jobb, eller at det vil gjøre det vanskeligere for kunder eller gjester å besøke virksomheten.

Dette er bare de bedriftene som er nærmeste naboer til den nå stengte Hammersborgtunnelen. Ringvirkningene vil kunne merkes langt utover hovedstaden, og vil kunne få negative konsekvenser for næringslivet i hele regionen.

Det har ikke manglet på advarsler om kø-kaoset som vil komme, og mange avbøtende tiltak er foreslått fra ulike hold allerede. Nå er det på tide at politikere i Oslo, Akershus og statlige myndigheter legger frem helt konkrete tiltak som vil kunne hjelpe på situasjonen både for pendlere og næringstransporten.

Her er noen forslag:

Etablere nye og/eller utvide eksisterende innfartsparkeringer på hovedveiene inn til Oslo.

Utvide busstilbudet med hyppigere avganger på de mest brukte rutene i rushtiden.

Se på muligheten for å øke avgangene på de mest aktuelle t-banelinjene i rushtiden.

