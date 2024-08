La dem slippe pengesorger i tillegg

I dag står mange familier overfor økonomiske utfordringer når de skal arrangere en verdig begravelse for sine kjære. Den statlige gravferdsstøtten fra Nav, som ligger på omtrent 28.677 kroner, er langt fra tilstrekkelig til å dekke de faktiske kostnadene ved en begravelse.

Realiteten er at en begravelse ofte koster over 45.000 kroner, i tillegg kommer kostnaden for en gravstein som kan variere fra 6.000 til 50.000 kroner. Dette skaper et betydelig gap mellom de nødvendige utgiftene og den støtten som er tilgjengelig.

Thomas Hellevang Thomas Hellevang er fylkesleder i Industri- og Næringspartiet Vestland. (Privat)

For mange familier i sorg, som allerede er belastet med følelsesmessige påkjenninger, blir den økonomiske byrden en ekstra belastning. Dette er uakseptabelt i et samfunn som ønsker å ta vare på sine borgere fra livets begynnelse til dets slutt. Alle mennesker bør ha rett til en verdig avskjed, uavhengig av sin økonomiske situasjon.

Økt statlig gravferdsstøtte er nødvendig for å sikre at ingen må bekymre seg for økonomi i en allerede vanskelig tid. INP mener at den statlige støtten bør økes betydelig for å dekke en større del av utgiftene knyttet til begravelser. En økning av gravferdsstøtten vil bidra til å redusere den økonomiske byrden for etterlatte og sikre at alle kan få en verdig begravelse, slik de fortjener.

Elisabeth Stene Elisabeth Stene er sentralstyremedlem i Industri- og Næringspartiet. (Privat)

Når en begravelse koster så mye som den gjør i dag, står mange i fare for å måtte velge bort viktige elementer i en begravelse. En verdig begravelse er en viktig del av sorgen og bearbeidingen av tapet. Det gir de etterlatte en mulighet til å ta farvel på en respektfull måte og hedre minnet av den avdøde.

Samfunnet bør ha ansvar for å støtte familier i sorg. Ved å øke den statlige gravferdsstøtten, kan vi bidra til å lette den økonomiske byrden og gi alle en mulighet til å arrangere en begravelse som reflekterer deres kjærlighet og respekt for den avdøde. Dette er en investering i menneskelig verdighet og omsorg.

Industri- og Næringspartiet oppfordrer regjeringen til å revurdere den nåværende gravferdsstøtten og gjøre nødvendige justeringer slik at den i større grad dekker de faktiske kostnadene. Dette vil være et viktig skritt mot et mer rettferdig og omsorgsfullt samfunn, der alle får muligheten til en verdig avskjed.

En økt gravferdsstøtte vil sikre at alle, uansett økonomisk bakgrunn, kan få en respektfull og verdig begravelse. La oss ta dette ansvaret på alvor og sikre en bedre ordning for alle etterlatte i vårt samfunn.

