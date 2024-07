Vi må gjøre noe med drukningstallene

Hvert år dør nesten like mange av drukning som i trafikken. Årevis med målrettet arbeid har gitt gode resultater i trafikken. Nå må de som drukner, få like høy prioritet.

De siste fem årene har i gjennomsnitt 82 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Det viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er nesten like mange som i trafikken. Allerede i Hurdalsplattformen fra 2021 ble det fremhevet at drukningsforebygging skal prioriteres. I august i fjor ble regjeringens nullvisjon mot drukning lansert, og like etter startet arbeidet med den nasjonale handlingsplanen. Allikevel har vi fremdeles ikke sett verken plan eller handling. I mellomtiden drukner mennesker hver uke.

17 organisasjoner er samlet og klare til å jobbe med drukningsforebyggende arbeid gjennom paraplyorganisasjonen Flyte. Målet er å skape en enda mer målrettet, koordinert og kraftfull innsats. Men for å få bedre fremdrift i arbeidet, trenger vi myndigheter ved roret som staker ut kursen og gir rammebetingelser. Vi trenger myndigheter som viser at de har forstått alvoret, som forstår at det haster, og som gjennom fremtidige bevilgninger tydelig viser at det drukningsforebyggende arbeidet er like viktig som trafikksikkerhetsarbeidet.

Samfunnskostnadene av drukningsulykkene er store. Kostnaden for familiene, vennene og lokalsamfunnene som rammes, er det ikke mulig å sette en prislapp på. Men vi vet at de som oss, forventer at det gjøres mer. I en fersk befolkningsundersøkelse gjort av analysebyrået YouGov for Flyte svarer sju av ti at det er viktig at innsatsen mot drukningsulykker økes.

Arbeidet med trafikksikkerhet har vist oss at det som virker, er tiltak fulgt av penger. Det har også lært oss at riktig forebygging gir store gevinster for samfunnet. Som i trafikken er det en kompleks og mangesidig problemstilling som må løses. Det krever et godt samarbeid som involverer nasjonale og lokale myndigheter, næringslivet, organisasjonslivet og enkeltpersoner.

Noe av det vi håper regjeringen vil prioritere i sin handlingsplan er:

Sikre en enhetlig regulering av brygger og vannfronter over hele landet, og at alle kommuner praktiserer regelverket på en måte som gir trygge forhold og tilgjengelig sikkerhetsutstyr.

Bidra til et sterkere samspill mellom kommuner, private og ideelle aktører. Her er allerede Flyte i gang med en satsing på «Vannsikre kommuner». Med myndighetenes hjelp kan dette bli et svært virkningsfullt tiltak.

Bedre oppfølging av kompetansemålene for svømming og livredning i skolen – og oppfriskning av kunnskap for andre aldersgrupper. I Flytes ferske undersøkelse vurderer så få som to av fem at de klarer å svømme mer enn 200–500 meter utendørs i fint vær. Andre undersøkelser viser at bare halvparten av norske skolebarn er svømmedyktige når de er ti år. Det er ikke godt nok.

Sikre at det drukningsforebyggende arbeidet får like og sammenlignbare vilkår som trafikksikkerhetsarbeidet, og at det etableres læring på tvers av områdene.

Satsing på forskning og innsikt som bidrar til økt læring om drukningsulykker, for å i større grad finne årsaker og økt presisjon på forebyggingstiltakene.

Gjennom Flyte er alle organisasjonene som arbeider med drukningsforebygging, i ferd med å forløse den ekstra kraften som ligger i godt samarbeid. Med Flytekonferansen har vi skapt landets viktigste arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling innen drukningsforebygging. Her møtes kommuner, organisasjoner, næringsliv, og frivilligheten. Og vi håper å se flere fra sentrale myndigheter i årene som kommer.

Nå er tiden kommet for å vise at vi har en regjering som setter handling foran ord. En regjering som tar rollen som fyrtårn og veiviser i dette arbeidet. Tiden er kommet for å vise at også myndighetene bryr seg om de altfor mange som mister livet i drukningsulykker hvert år.

Innlegget er signert av:

Mia Bergmann, Flyte

Stig Nikolaisen, Norges Livredningsselskap

Grete Herlofson, Redningsselskapet

Dag Terje Solvang, Den Norske Turistforening

Anders Skavdal Havdal, MA – Rusfri Trafikk

Eli Mari Stavlund, Av-Og-Til

Raymond Johansen, Norsk Folkehjelp

Stig Hvide Smith, Kongelig Norsk Båtforbund

Bjørn Engevik, Norges Svømmeforbund

Stian Olsen, Norges Dykkerforbund

Sven Anderssen, Norges Padleforbund

Eva Jacobson Vaagland, Skadeforebyggende Forum

Nina Forberg Edwardsen, Bad, Park og Idrett

Trond Setlo, Leirskoleforeningen

Arne Halaas, Pensjonistforbundet

Per Hillesund, Forbundet Kysten

Stig Arild Pettersen, Norges Badstulaug

Ingfrid Thowsen, NTNU

Espen Opedal, Tryg

Magnus Ryhjell, Norboat

Thomas Berg Green, Norsk Førstehjelpsråd