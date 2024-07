Dyre veterinærpriser

De siste årene har det kommet massive innspill og klager fra mange dyreeiere som blant annet har kulminert i den hurtigvoksende Facebook-gruppen «Veterinæropprøret». Gruppen har 26.000 medlemmer. Klagene omfatter først og fremst de høye prisene i deler av veterinærbransjen og gjelder særlig kjedeklinikker. I mange tilfeller opplever dyreeiere store prisforskjeller for nøyaktig samme behandling, men uten at kvaliteten på veterinærtjenestene nødvendigvis står i forhold til dette.

Turid Torbergsen, hundeeier (Privat)

I Dagsnytt 18 27. juni hevder Sasja Rygg, kommunikasjonsleder i kjedeklinikken Anicura, at det ikke er dyrt å gå til veterinær på grunn av tjenestene som tilbys. I Nettavisen hevder Hilde Røssland, leder av Smådyrpraktiserende veterinærers forening, også at det er sammenheng mellom pris og kvalitet. Samtidig er det kjent at utenlandske investorer investerer i flere av kjedeklinikkene.

Slike uttalelser setter ikke bare veterinærkollegaer som tilbyr gode behandlinger til en fornuftig pris, i et svært dårlig lys. Det bidrar også til å skape en illusjon om at høy pris automatisk gir høy kvalitet – noe som dessverre ikke alltid stemmer med virkeligheten.

Det kan absolutt være behov for dyresykehus med avansert utstyr og døgnbemanning, men spørsmålet er heller om hvilken eierstruktur og prinsipper de bør drives etter?

Dersom fokus på profitt blir den styrende faktoren, kan sjansen for overbehandling av dyr øke. Selv om dyreeiere både har et etisk og lovpålagt ansvar for å sørge for nødvendig veterinærbehandling hvis dyret blir sykt eller skadet, så kan høye priser påvirke dyrevelferd i negativ retning. Alle har nødvendigvis ikke økonomi til å betale veterinærkostnader på flere titusener – noen ganger hundretusener – kroner, og forsikringer dekker heller ikke alle typer behandlinger. Resultatet kan bli at dyr ikke får den behandlingen de trenger, eller må avlives.

Det er også en uheldig samfunnsutvikling dersom det kun er mennesker med god økonomi som har anledning til å anskaffe seg et kjæledyr.

I Frankrike opplever kjedeklinikker tilbakeslag fordi en domstol hevder at veterinærpraksis skal kontrolleres av veterinærer og ikke kommersielle interesser.

Det er bør kanskje komme lovforslag som regulerer dette bedre i Norge også?