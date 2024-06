Atomretorikken må ta slutt

Russland buker stadig trusselen om atomvåpen som et slags psykologisk våpen i krigen mot Ukraina. NATO har med rette fordømt Russlands atomretorikk og utplassering av atomvåpen i Belarus. Fordømmelsene mister en del av sin kraft når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg nå siteres på at «våre atomvåpen er klare,» og kommer med kryptiske uttalelser om samtaler innad i alliansen om å tilgjengeliggjøre flere atomvåpen for bruk. Samtidig er det godt kjent at USA og Storbritannia bereder grunnen for nye amerikanske atomvåpen på britisk jord.

Stadig flere land ratifiserer FNs atomvåpenforbud.

Det er betimelig med en påminnelse om at atomvåpens eksistens utgjør en trussel mot hele verdens befolkning – uansett hvor de bor, og uansett hvem som sitter med utløseren. Det er ingen stat eller helseapparat som kan yte meningsfull hjelp til ofrene for et enkeltstående atomvåpenangrep. En atomkrig mellom to eller flere atomvåpenstater kan ta knekken på verdens matproduksjon og føre til en sultkatastrofe av ufattelige dimensjoner. Om de først blir brukt av «riktig» eller «feil» side spiller i en slik scenario ingen rolle. Alle dør.

Knut Mork Skagen er styreleder i Norske leger mot atomvåpen.

Det fremstår nå som kritisk å demme opp for de kreftene som presser på for ytterligere atomopprustning og -kappløp. Det gjøres best gjennom å samle seg bak et ufravikelig budskap om at all bruk av atomvåpen, og alle trusler om bruk, er uakseptable. Stadig flere land ratifiserer FNs atomvåpenforbud ut fra en felles forståelse av at avskrekkingsteorien ikke holder vann, og at den eksistensielle risikoen fra atomvåpen langt overgår enhver tenkelig strategisk fordel de måtte gi.

Det er mye som tyder på at entydig internasjonal fordømmelse var med på å begrense Russlands atomretorikk i Ukraina-krigens tidlige faser. Ved å framheve atomvåpens betydning for NATO bidrar alliansen nå til det motsatte, samtidig som den er med på å legitimere en teknologi som er skapt for massedrap av sivile og ødeleggelse på planetær skala. Når NATO samles til toppmøte om få uker, oppfordrer jeg norske myndigheter til å gjøre det de kan for at alliansen legger seg på en mer ansvarlig linje.

