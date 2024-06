Ta vare på faglærerne, Nordtun

I et intervju i Morgenbladet 16. mai viser kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at hun i arbeidet for en mer praktisk skole vil gå over bekken etter vann.

Nordtun fremhever betydningen av «praktisk læring». Praktisk læring handler om mye mer enn opplæring i de klassiske praktiske og estetiske fagene, sier hun. Det praktiske skal prege alle fag i skolen.

Jan Jørgen Skartveit Jan Jørgen Skartveit er lærer og medlem av Oslo Arbeiderparti. (Privat)

Arbeidet med en mer praktisk skole har én stor utfordring: Skolen har dels kvittet seg med, dels systematisk nedprioritert arbeidet til klassiske sløyd- og håndarbeidslærere siden gjennomføringen av Kunnskapsløftet for snart 20 år siden.

Skolen kan dessverre ikke kaste seg rundt og gi elevene opplæring i klassiske praktiske og estetiske fag, slik ønsket om mer «praktisk læring» burde tilsi. Praktisk læring må derfor handle om «så mye mer enn», og kanskje også alt annet enn opplæring i de klassiske praktiske og estetiske fagene?

Skolen kan dessverre ikke kaste seg rundt og gi elevene opplæring i klassiske praktiske og estetiske fag.

Norsk- og mattelærere har ikke rett kompetanse til å lære elever å mestre å sy, strikke, tegne, forme figurer av leire og å bruke hammer og sag. Kunst- og håndverkslærerne har slik kompetanse. De av dem som fortsatt er igjen i skolen, må settes i førersetet i arbeidet for en mer praktisk skole.

Veien til en bedre skole for alle elever går gjennom respekt for lærernes ulike profesjonskulturer, deres egenart og tradisjoner.

Les også: Gutta kommer dårligst ut i kunst og håndverk

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen