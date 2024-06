Ny transportplan er et luftslott

Etter lange debatter, mislykka forhandlinger og enighet blant opposisjonen, har vi nå en slags Nasjonal transportplan (NTP). Snart er den glemt av regjeringspartiene, og nok en gang sitter vi igjen med en urealistisk pynteplan.

NTP inneholder mange storslagne prosjekter som vil kreve mye midler fra kommende statsbudsjetter. Dermed kommer den ekte transportplanen til å lages år for år – i regjeringens budsjettforhandlinger. Selv med de beste intensjoner vil den sittende regjeringen aldri klare å sette av nok penger til å gjennomføre alt som er lovet.

Resultatet er, som vi alle vet, at bare de prosjektene som får myndighetenes nåde kommer til å bli gjennomført, mens resten enten blir utsatt på ubestemt tid eller helt skrinlagt. Regjeringen skal bare ikke si det høyt.

Når vi står i en situasjon der klima- og miljøkrisen blir mer presserende for hver dag – og mer infrastruktur må bygges for et samfunn som skal omstille seg – må midlene i statskassen brukes med fornuft. Bygging av infrastruktur er et langsiktig arbeid.

Allerede i regjeringens forslag til nye NTP, var naturen den store taperen. Det blir heller ikke færre inngrep når man legger til opposisjonens tilleggsprosjekter. Helheten av de foreslåtte prosjektene innebærer enorme inngrep i all type natur. Matjord, skog, fjorder og vernede våtmarker skal steinlegges og asfalteres.

Ikke bare vil utslippene øke fra nedbygd natur, men de dyreste og mest inngripende prosjektene vil legge opp til økt bilbruk. Det er ikke fremtidens transportmiddel. Regjeringen og Stortinget feiler i å prioritere infrastruktur som er nødvendig for et nullutslippssamfunn.

Jeg skulle ønske at regjeringen våget å gjøre tøffe, men nødvendige prioriteringer. At pengene som skal gå til gigantveiene på Østlandet, heller ble brukt på vedlikeholdsetterslepet og utbyggingen av jernbanen.

Og når regjeringen først feilet, så skulle jeg ønske at opposisjonen kunne se hvor urealistisk denne planen er, og heller brukte sin innflytelse til å kutte i de overprisede motorveiene. Jeg skulle ønske at politikere turte å se lenger enn til neste valg.

NTP er et luftslott, skapt for å beholde velgere til neste stortingsvalg. Økonomisk urealistiske prosjekter, manglende miljøhensyn og feilprioriteringer gjør NTP til en drøm uten rot i klimamessig og økonomisk virkelighet og vitner om en kortsiktig politisk strategi som vil koste oss dyrt i fremtiden.

Kanskje det er like greit at den blir glemt?

