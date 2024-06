Norges idrettsforbund må vise solidaritet

«Verdier verdt å kjempe for» er overskriften på Norges Idrettsforbund (NIF) sin egen internasjonale strategi for å «fremme idrettens verdier og samfunnsrolle».

Minotenk mener det er høyst betimelig at NIF faktisk kjemper for disse verdiene i praksis ved å ta tydelig til motmæle mot Frankrikes diskriminerende hijab-forbud.

OL i Paris nærmer seg, og vertslandets forbud mot religiøse symboler på ulike offentlige arenaer, inkludert i idretten, vekker internasjonale reaksjoner.

Både FN, Amnesty og Human Rights Watch har rettet sterk kritikk mot franske myndigheter for å nekte franske utøvere å bære hijab og ber IOC-presidenten ta grep. I Norge har Amnesty utfordret NIF til å reagere på Frankrikes diskriminerende hijab-forbud. Men konstituert idrettspresident, Arne Bård Dalhaug, tar ikke ballen. Det er krevende, sier han til pressen.

Nulltoleranse for diskriminering burde være en selvfølgelig sak for NIF å stå opp for, selv når det innebærer å kritisere et lands myndigheter.

Ja, å stå opp for menneskerettigheter er krevende, men det er derfor aktører med tyngde og påvirkningskraft må lede an. Nulltoleranse for diskriminering burde være en selvfølgelig sak for NIF å stå opp for, selv når det innebærer å kritisere et lands myndigheter. NIF sier selv på egne nettsider at de «skal påvirke internasjonal idrett ved hjelp av våre verdier».

Vi forstår at NIF ikke direkte kan påvirke franske myndigheter. Men dette er en veldig god mulighet til å vise hvordan organisert norsk idrett tar stilling i et spørsmål som handler om at idretten skal være for alle.

«Ingen skal pålegge en kvinne hva hun må ha på seg eller ikke ha på seg», sa talskvinne for FNs høykommissær for menneskerettigheter, Marta Hurtado. Det er et prinsipp det burde være enkelt for idrettspresidenten i likestillingslandet Norge å kjempe for.

Linda Noor, Philip Rynning Coker og Lisa Esohel Knudsen Dette er en veldig god mulighet til å vise hvordan organisert norsk idrett tar stilling i et spørsmål som handler om at idretten skal være for alle, skriver forfatterne av innlegget. Fra venstre: Linda Noor, Philip Rynning Coker og Lisa Esohel Knudsen – alle fra den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. (Malin Westermann)

For hvis samtlige land i Europa hadde valgt samme strategi som Frankrike, ville det i prinsippet vært kroken på døra for muslimske kvinner som ønsker å bære hijab på sportsarenaer. I Norge vet vi at jenter med minoritetsbakgrunn er blant gruppene som er høyest på listen når vi snakker om frafall i idretten.

Et tydelig NIF som taler franske myndigheter imot kan være svært inspirerende og ikke minst symbolsk viktig for å vise at forbundet ikke bare smykker med seg med begreper som mangfold og inkludering – men også handler.

Å systematisk utestenge utøvere på bakgrunn av personlig tro og kulturell bakgrunn er hårreisende i 2024. Derfor må Norges Idrettsforbund stå opp for sine egne verdier i praksis.

