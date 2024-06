Mot lysere tider, også for fastlegeordningen

Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, der alle skal få hjelp, uavhengig av hvor de bor i landet, eller tykkelsen på lommeboka. Fastlegeordningen behandler størstedelen av pasientene, men koster bare en tiendedel av helsebudsjettet.

Fastlegeordningen ble ført inn i dyp krise av Høyre-regjeringen. Lenge så vi stadig mørkere skyer på himmelen, men heldigvis går fastleger og pasienter lysere tider i møte.

Truls Vasvik (Ap) Truls Vasvik er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. (Arbeiderpartiet)

Siden Ap/Sp fikk regjeringsmakt, har over 79.000 flere fått fastlege. 2023 var gullåret der tallene virkelig begynte å peke i riktig retning og rekrutteringen av fastleger var rekordhøy – samtidig som færre sluttet.

Fastleger melder om lavere arbeidsbelastning, noe som gjør det lettere å bli værende i jobben. Med styrket grunnfinansiering, som har vært en viktig prioritering for oss, kan fastlegene ha færre pasienter på listene sine.

Nå er det i Norge 48.000 færre som mangler fastlege enn det var for ni måneder siden. Det er altså grunn til optimisme, men vi skal ikke hvile på laurbærene. Det er fortsatt for mange som mangler fastlege.

Vi vet at det er helsemessige gevinster ved å ha en fast lege som følger deg over tid. Vi må også sørge for at det er de pasientene som har størst behov for helsehjelp som får nok tid sammen med fastlegen sin.

Våre fastleger skal bruke tiden sin på det aller viktigste: Å behandle pasienter over hele landet.

Det er tatt flere gode grep, og vi har styrket ordningen økonomisk. Det såkalte basistilskuddet er økt og endret slik at en fastlege med for eksempel pasienter med sammensatte sykdomsbilder og høyere alder, har mer tid til å ivareta hver enkelt.

Vi skal også modernisere fastlegekontorene over hele landet. Det kan innebære større tverrfaglige fastlegekontorer med ulike personellgrupper og bruk av ny teknologi.

Våre fastleger skal bruke tiden sin på det aller viktigste: Å behandle pasienter over hele landet. Det er særlig viktig i en tid der vi blir stadig flere eldre.

