Vi kan ha to tanker i hodet samtidig

Vi trenger tiltak for å sikre likestilling, men samtidig sporer likestillingsdebatten av gjentatte ganger. Et av forslagene fra Mannsutvalget er å fjerne kvinner fra likestillings- og diskrimineringslovens formålsbestemmelse § 1.

Tiden er absolutt (over)moden for en slik endring av likestillingslovverket i Norge og vi ser sterkt behov for likestillingstiltak også for menn.

Men samtidig kan jeg forstå det dersom forslaget vekker reaksjoner blant norske kvinner. For noen føler kanskje ikke at likestillingen for kvinner har kommet langt nok. Og da hjelper det heller ikke at likestillingsdebatten har sporet av flere ganger i løpet av våren og virkelig satt fyr på de viktige problemstillingene vi står overfor.

Først ut var Simen Velle (Fpu) som gikk hardt ut og sa at kvinners likestilling har gått på bekostning av menn og at kvinners utviklede rolle har ført til at mannfolk ikke får seg ligg.

Enda mer nylig har vi innlegg som ytrer at bare menn må bære byrden av å forsvare landet med livet som innsats, noe som får det til å fremstå som at kvinner må holdes utenfor fordi de først og fremst skal være mødre. En konsekvens av dette vil også være å minimere mannens rolle som far for barna. Som Aasmund Nordstoga og resten av Mannsutvalget legger til grunn «er [menn] like gode omsorgspersoner som kvinner».

Om vi skal sikre likestilling må vi beholde tiltak som verneplikt for kvinner, og så kan man heller diskutere fritak som et generelt tilbud for kvinner og menn. Å fjerne kvinners plikter fjerner også muligheten for likestilling for begge kjønn.

For at menn skal kunne få mer tid til å være hjemme, må også kvinner få den tiden de fortjener til å være utenfor hjemmet.

Og så har vi Unge Høyre som i sitt programutkast foreslår at kvinner skal få progressiv skattelette på inntektsskatten for hvert barn de får. Et diskriminerende tiltak som vil være ekskluderende for barnets far, som har like mye ansvar som mor – eller mer dersom de sitter alene med foreldreansvaret. Så hvorfor er det bare kvinner som skal få skattelette?

Videre mener Nicolai Østeby, sentralstyremedlem i Unge Høyre, at venstresiden får det til å fremstå «som at det høyresiden egentlig mener er at kvinnekampen må settes i revers». Men dette får Unge Høyre helt fint til på egenhånd, mens de i samme slengen drar med seg menns likestilling tilbake til fortida når de ikke likestiller barnefar som en omsorgsperson med økonomiske utgifter.

Likestillingsdebatten for menn og kvinner, som i utgangspunktet er to forskjellige saker, kan i enkelte tilfeller være to perspektiver av samme sak. For at menn skal kunne få mer tid til å være hjemme, må også kvinner få den tiden de fortjener til å være utenfor hjemmet.

Vi kan sikre likestilling for begge kjønn samtidig – men da må vi imidlertid slutte å spore av likestillingsdebatten med tiltak som tar utgangspunkt i stereotypiske og gammeldagse holdninger om kjønn.

Likestilling er heller ikke en konkurranse. Det må faktisk være mulig å ha to tanker i hodet samtidig når det kommer til å sikre likestilling – både for kvinner og menn.

