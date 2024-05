FIRE-trenden - en trussel mot velferdsstaten?

De siste årene har FIRE-bevegelsen fått økt oppmerksomhet. FIRE står for «Financial independent, retire early», et konsept som går ut på å generere nok passiv inntekt til å dekke en ønsket livsstil. Dette innebærer at man sparer og investerer en så stor andel av lønnen sin, at man bygger opp en formue stor nok til å dekke et fremtidig liv uten lønn.

For de aller fleste er dette et hårete mål som vil ta lang tid å oppnå. I tøffere økonomiske tider, som tiden vi står i nå, er det utfordrende for mange å spare overhodet. Det er derimot ikke vanskelig å forstå at FIRE-bevegelsens lovnader om en fremtid med evig ferie fri for hverdagens mas, virker forlokkende for mange. Likevel peker denne trenden på et interessant skifte i måten vi forholder oss til arbeid. Hvorfor er det blitt slik at stadig flere av oss ønsker å fri seg fra arbeidslivet?

Johanne Høeg Bjerke, sivilingeniør. ( Charlotte Wiig)

FIRE-trenden oppstår i en tid der Norge har et økende behov for arbeidskraft. Vi vet at den arbeidsføre andelen av befolkningen vil minke i takt med eldrebølgen, samtidig øker andelen sykefravær og uføre i ung alder. Utover den fysiske ressursutfordringen vi må løse for å ta vare på de eldre og syke, står vi også overfor en annen stor utfordring, nemlig hva Norges fremtidige generasjoner skal leve av. Nye ideer og industri bygges gjennom kloke hoder i arbeid. Hvis flere av oss jobber mot å raskest mulig unngå arbeidslivet, hva vil da skje med norsk innovasjon og verdiskapning?

Vi vet at det er hodene våre vi skal leve av etter oljen og vi vet at eldrebølgen ikke kan tas vare på av rentebærende papirer. Gjennom FIRE-trenden kan det virke som flere ikke lenger kjenner på ansvaret for selv å bidra til å opprettholde velferdsstaten, verken med hode eller hender. Kan noe av årsaken til dette ligge i at vi ikke finner mening og livsglede i det å jobbe lenger?

Det er påfallende lite fokus på hvilke konsekvenser det å minimere egen arbeidsinnsats vil kunne ha for fellesskapet.

Uttrykket “å jobbe for å leve, ikke motsatt” viser til at man først og fremst ønsker å benytte tiden sin på egne behov som fritidsaktiviteter og tid med familie og venner. Gjennom FIRE-trenden dras dette uttrykket ut i sin ytterste konsekvens ved at målet blir å benytte all sin tid på egne behov. I USA har såkalt quiet-quitting, at man som arbeidstaker gir minimalt med innsats og engasjement på jobben, blitt et fenomen som har spredd seg på sosiale medier og som visstnok gjelder så mye som halvparten av den amerikanske arbeidsstokken.

Det kan se ut til at de samme tendensene har begynt å vise seg også her i Norge. Selv om det åpenbart er viktig å sørge for en sunn balanse mellom arbeid og fritid, er det et påfallende lite fokus på hvilke konsekvenser det å minimere egen arbeidsinnsats vil kunne ha for fellesskapet.

Å være økonomisk uavhengig i ung alder blir nok med tanken for de aller fleste av FIRE-bevegelsens tilhengere. Når vi likevel må arbeide, kanskje målet heller burde være å finne tilbake til arbeidsgleden?

