Lover du å fjerne den todelte helsetjenesten, Vestre?

«Vi har som mål å tilby så gode offentlige tilbud med høy kvalitet at folk ikke trenger å kjøpe private tjenester for egne penger», sa Ap-nestleder Jan Christian Vestre til VG (7. april). Innenfor helsetjenestene er det i så fall et langt lerret å bleke.

Som kiropraktorer jobber vi mye med muskel- og skjelettpasienter. Dette rammer 1,4 millioner nordmenn hvert år, mange av dem innen sliteryrker, som helse og omsorg, renhold eller servicenæringen. Muskel- og skjelettplager er i dag den fremste årsaken til sykefravær og uføretrygd, og problemet øker.

I dag er dessverre køene for å få hjelp med muskel- og skjelettplager i offentlig regi lange. I snitt venter en pasient omtrent 10–12 uker på å få hjelp hos helsepersonell med kommunale driftstilskudd, noen ganger over et halvt år. Nettopp fordi køene er lange, velger hver tredje pasient å oppsøke kiropraktor.

Nesten 400.000 nordmenn brukte tilbudet i fjor. Mange av dem får hjelp via en privat helseforsikringsavtale, mens resten betaler store deler av kostnaden fra egen lomme. Dette er typisk de mest ressurssterke i vårt samfunn. Forsikringsselskapene velger i utstrakt grad å benytte kiropraktorer fordi de ser at det gir rask retur til arbeidslivet.

Dette er vel og bra for de som får hjelp, men dessverre fører det til en uheldig todeling av helsetjenesten – mellom de som har råd til å få hjelp og de som ikke har råd til å få hjelp. Vi vet at et gjennomsnittlig behandlingsforløp som fører til friskmelding er på 5,6 behandlinger. Totalkostnaden blir dermed stor for mange, særlig for de med lav inntekt og som nå kjenner dyrtiden på kroppen.

Min utfordring til Arbeiderpartiet og Vestre er derfor: Hva vil Ap gjøre for at «vanlige folk» skal få like god behandling av autorisert helsepersonell, som det forsikringskunder får?

Som en yrkesgruppe med femårig mastergrad innen muskel- og skjeletthelse med diagnoseansvar og henvisnings- og sykemeldingsrett, bidrar vi gjerne. Men til nå har offentlig sektor ikke vært like flinke til å ta i bruk vår yrkesgruppe som eksempelvis danskene, hvor kiropraktorer er en integrert del av spesialist- og primærhelsetjenesten.

Mulige løsninger er inkludering av kiropraktorer i egenandelstaket i folketrygden, økt bruk av profesjonsnøytrale takster eller inkludering av yrkesgrupper som vår i primærhelseteam på fastlegekontorene.

I en tid hvor helsepersonellkommisjonen trekker frem at vi har mangel på kvalifisert helsepersonell, bør alle gode krefter tas i bruk. Jeg er spent på om Arbeiderpartiet og Vestre mener alvor med sin ambisjon, eller om dette bare er nytale. Hva sier du, Vestre?

