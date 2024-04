Yrkesfagene må vises fram

I Dagsavisens lederartikkel (3. april) trekkes det fram at søkertallene til yrkesfag på videregående skole øker fra fjoråret og at statusen til yrkesfagene må heves. Samtidig er det vesentlig flere som tar høyere yrkesfaglig utdanning enn tidligere.

Dette er gledelig, men hvordan skal statusen til yrkesfagene styrkes?

Det trekkes fram i lederen at mangelen på læreplasser er stor, og det er sant. Men NHOs kompetansebarometer for 2023 forteller samtidig at bedriftene mangler rundt 2.400 lærlinger, og sliter med å fylle nettopp disse plassene.

Så hvordan skal vi sikre flere lærlinger, og samtidig heve statusen til yrkesfaglige utdanningsveier? Her er det mange svar, og per dags dato ingen konkret fasit. Lønn er absolutt viktig når man er ung og skal skape seg et liv, men status kan også heves gjennom synliggjøring.

Her må arbeidsgivere, arbeidstakere og yrkesfaglig sektor sammen fremheve yrkesfagenes styrker og fordeler. For statusen kan vel ikke heves bare gjennom at politikere og karriererådgivere sier at yrkesrettede utdanninger er viktige?

Utdanning og karriereveier markedsføres som aldri før, og sosiale medier bombarderes av målrettet reklame. Likevel er det forsvinnende lite å se av yrkesfagene i den digitale verden. Mens min «feed» overøses av solskinnshistorier fra ingeniører, leger og konsulenter, savner jeg det samme fra fagarbeiderne og de med høyere yrkesfaglig utdanning.

Det er utrolig gledelig å se at søkertallene til yrkesfag øker, men skal vi lykkes med å heve statusen til yrkesfagene er det mer som skal til.

For er det virkelig nok å gi unge 10 gode grunner for å bli lærling, hvis budskapet havner i en av internettets fjerne avkroker? Selv har jeg sett utallige reklamer fra selskaper som viser frem unge i godt sosialt lag og i et givende arbeidsmiljø der man sammen løser spennende oppgaver. Selvfølgelig er dette fristende. For jeg ønsker jo så klart å bli like vellykket og trives like godt på jobb som dem.

Men igjen: Hvor er yrkesfagene, for de er ikke i min «feed». Hvor er bildene av tømrerne som løser komplekse praktiske utfordringer sammen med ingeniøren, helsefagarbeideren som skaper trygghet for brukeren og ikke minst synliggjøringen av videre utdanningsmuligheter etter endt fagbrev og svennebrev? Algoritmene ville nok sørget for at jeg så det, dersom innholdet eksisterte.

Det er utrolig gledelig å se at søkertallene til yrkesfag øker og at statusen er på vei opp – og ja; det er sant at vi også mangler mange læreplasser. Men skal vi lykkes med å heve statusen til yrkesfagene er det mer som skal til. Nå som søkertallene øker, er det nærliggende å tenke at vi også får enda flere gode historier å løfte fram.

Jeg vil rose regjeringen for arbeidet med å løfte yrkesfagene og fagskolene, men nå er det opp til arbeidslivet å fortelle de gode historiene, og inspirere unge til en yrkesfaglig karrierevei.

