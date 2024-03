Vis alkoholvett i påsken

Påskeuken er underveis, med alle muligheter for å gå seg vill både på den ene og andre måten. Fjellvettreglene dekker hvordan vi bør oppføre oss ute på tur. Med noen justeringer kan disse også anvendes i promilleterrenget.

Planlegg påskehandelen og meld fra hvor du går. Sørg for alltid for å ha alkoholfrie drikkealternativer i kjøleskapet. Ikke vært i avdelingen for alkoholfritt før? «Lytt til erfarne fjellfolk» er fjernet fra fjellvettreglene, men å spørre erfarne vinmonopolansatte om veien inn i mocktail-området er fortsatt lov. Det er også tips å hente fra influensere og andre kjentfolk som har lagt alkoholen på hylla.

Inger Lise Hansen Inger Lise Hansen er generalsekretær i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan. (Actis)

Tilpass alkoholinntaket etter evne, både din egen og til resten av reisefølget. Husk at koordinasjonen og motorikken blir påvirket av alkoholinntaket ditt. Et glass for mye i bakken øker risikoen for at du skader både deg selv og andre skikjørere. Her det også verdt å minne om at allemannsretten ikke gjelder i barskapet.

Ved valg av alkoholfritt: Vær forberedt på væromslag. Kle deg etter vær og forhold – et ekstra lag kan være nødvendig for å gi beskyttelse mot kjølige blikk når du takker nei til glasset med vin eller øl som det forventes at du skal ta imot. Gled deg over at alkoholfritt er som smørefritt – du har feste uansett forhold.

Bruk kart og sosialt kompass. Vit alltid hvem du er. Ikke stol for mye på din indre GPS. Når tåken kommer, kan det være vanskelig å orientere seg.

Ta trygge veivalg. Gjenkjenn alkoholskredfarlig terreng når du ser det. Selv om du føler at det er trygt der du går, kan du utløse skred hos andre rundt deg. Unngå terrengfeller, slik som trange utesteder som aldri stenger. Inntak av alkohol kan gjøre at kroppstemperaturen synker uten at du merker det. Det kan få alvorlige konsekvenser hvis du ikke er forsiktig.

Les også: En påskeferie uten at det svir i lommeboka

Bruk kart og sosialt kompass. Vit alltid hvem du er. Ikke stol for mye på din indre GPS. Når tåken kommer, kan det være vanskelig å orientere seg.

På vei til å åpne vinflasken når barna er rigget foran TV-en? Det er ingen skam å snu. Det burde vært en egen regel, men barn og alkohol hører altså ikke sammen. Når barn sier i undersøkelser at de ønsker at foreldre drikker mindre alkohol på ferie, så skal du ta det på alvor.

Les også: Grim krim og grapsete greier

Til slutt: Spar på kreftene og søk ly i god tid før det siste glasset. Det er spådd sol og drømmeforhold i morgen. God påske!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen