Høyre prioriterer det viktigste først

Skolene i Oslo har ulike behov, og vi som politikere må la dem prioritere midlene der de mener det trengs mest. Det gjør det blågrønne byrådet i vårt første budsjett.

I stedet for å tvinge skolene våre til å bruke penger på skolemat, gir vi dem 105,4 millioner i frie midler som de kan bruke på det som gir størst utbytte for deres elever. Samtidig styrker vi skolehelsetjenesten med hele 44 nye årsverk.

Dagsavisen er på lederplass (5. mars) kritiske til at vi ikke vil tvinge skolene til å velge skolemat. De hopper glatt bukk over hvorfor vi gjør det, eller hva vi skal prioritere i stedet.

Vi mener at det er rektorene og lærerne på hver enkelt skole som vet best hvor skoen trykker hos dem. Vi gir dem tilliten til å bestemme hvor behovet for ekstra midler er størst på deres skole.

Noen skoler vil fortsette med skolemat, mens andre heller vil prioritere flere lærere, læremidler eller tiltak for å løfte grunnleggende ferdigheter. Det at mange skoler nå velger å dekke andre behov enn skolemat, bekrefter nettopp at vår omprioritering er riktig.

Resultater fra nasjonale prøver viser en negativ utvikling for barn av foreldre med lav utdanning. Elevundersøkelsen viser økning i mobbetallene. Mange skoler har elever med store behov for særskilt oppfølging.

Derfor styrker vi nå økonomien til grunnskolene slik at de kan arbeide med tidlig innsats, gi flere elever gode grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og skape trygge skolemiljøer. Mener Dagsavisen at skolemat trumfer disse behovene?

Vi har høye ambisjoner for Osloskolen. Vi skal være den beste i landet på læring, på å løfte elevene og utjevne sosiale forskjeller. For å få til det må vi prioritere det viktigste først i skolen.

Det blågrønne byrådet er tydelige på at skole er prioritet nummer én. Allerede i første budsjett har vi startet med å bedre skoleøkonomien og prioritere elevenes psykiske helse gjennom å styrke skolehelsetjenesten. Dette er bare starten.

