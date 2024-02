Kunstig intelligens er ikke mobilbruk

Dagsavisen legger på lederplass (25. februar) velviljen til for å misforstå Høyres ønske om tydelige nasjonale retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) i skolen.

Teknologien brukes allerede av elever, enten man stikker hodet i sanden eller ikke. Da er det mest ansvarlige å sikre lærerne retningslinjer og verktøy til hvordan de skal forholde seg til KI i klasserommet.

Linda Hofstad Helleland Linda Hofstad Helleland er stortingsrepresentant for Høyre. (Hans Kristian Thorbjørnsen)

Høyre ønsker mobildebatten velkommen, og et nasjonalt mobilforbud i skolen ble med stort engasjement diskutert på Høyres landsmøte i fjor. Konklusjonen ble at dette bestemmer lærerne og skolene best selv – og tilpasser etter de utfordringene de opplever.

Mobilbruk og KI i skolen er imidlertid to ulike diskusjoner. Med mindre man ønsker å fjerne alle PC-er og nettbrett i skolen, må det være rom for å diskutere hva man skal bruke de digitale læremidlene til. Høyre mener at det skal være opp til læreren å bruke det læremiddelet som best fremmer læring. Vi må sørge for at de har et reelt valg og at de får støtte til å bruke det.

Margret Hagerup Margret Hagerup er stortingsrepresentant for Høyre. (Hans Kristian Thorbjørnsen)

I fjor sommer kunne man lese at mange elever allerede bruker ChatGPT til skolearbeid. Politikerne kan velge å stikke hodet i sanden, eller sørge for at lærerne får de retningslinjene og verktøyene de trenger til å forholde seg til KI i klasserommet.

Høyre tar til orde for nasjonale retningslinjer i skolen fordi vi vet at teknologien blir brukt. Da er det bedre å sikre at den brukes ansvarlig og til læring, ikke til snarveier og fusk.

Brukt riktig kan KI og andre digitale hjelpemidler være en god støtte. Brukt feil gjør man elevene en bjørnetjeneste.

Da Høyre satt i regjering økte andelen som fullfører videregående skole fra 7 av 10 til 8 av 10. Det betyr at mer enn 5.000 flere ungdommer, hvert år, går ut av skolen med fagbrev eller muligheten til å studere. Over halvparten av elevene velger nå yrkesfag og det ble flere kvalifiserte lærere i klasserommet.

Det er under Arbeiderpartiets vakt at vi ser økende fravær i ungdomsskolen, mer mobbing og et sterkt fallende søkertall til lærerutdanning.

Elever med lese- og skrivevansker må få bedre hjelp. Brukt riktig kan KI og andre digitale hjelpemidler være en god støtte, og bidra til hyppigere tilbakemeldinger og mer tilpasset læring. Brukt feil gjør man elevene en bjørnetjeneste, der de kan ta snarveier uten å lære.

Ideen om at Høyre har hatt en ukritisk tilnærming til digitalisering i skolen, stemmer ikke overens med virkeligheten.

Det blir helt sentralt å forklare mulighetene og begrensningene i teknologien, de er tross alt trent på å skrive og snakke naturlig, ikke vite mest mulig. Derfor bør vi lære elevene å reflektere konstruktivt og kritisk rundt bruken av KI som verktøy.

Ideen om at Høyre har hatt en ukritisk tilnærming til digitalisering i skolen, stemmer ikke overens med virkeligheten. Høyre fikk på plass nye læreplaner som tydeliggjør at elevene både skal bruke penn og bok – og digitale læremidler. Høyre mener vi må ha tillit til lærerne i valg av læringsverktøy.

Vi er glade for at Oslo har tatt ansvar for en mer lærerik skolehverdag, og mener nasjonale retningslinjer om bruken av KI i skolen er det ansvarlige steget å ta. Da er det trist at Dagsavisen forkludrer debatten ved å legge velviljen til for å misforstå.

