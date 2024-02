Høyres kunstige skole

Mange har den siste tiden trukket et lettelsens sukk over at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har tatt problemene i den norske skolen på alvor, og kommet med en tydelig anbefaling om mobilforbud. Ap vil også forby rene skjerm-skoler.

Åtte år med Høyres hurtigdigitalisering av den norske skolen har vist seg å bære galt av sted, med konsentrasjonsvansker og lesevansker hos mange elever.

Høyres borgerlige venner i KrF vil gå lenger enn Ap, og tar til orde for et mobilforbud i skolen, mens Utdanningsforbundet gir sin støtte til anbefalingen.

I deler av Høyre er det også krefter som mener at mobil og skjerm stjeler barndommen og konsentrasjonen til barna, og som ønsker totalforbud mot mobilbruk i skolen. Men Nikolai Astrup og hans meningsfeller tapte saken om mobilforbud på siste landsmøte i Høyre.

Det var visst ikke så farlig med den læringen, lesingen eller movitasjonen til elevene.

Dagsavisen vil minne om at mobilbruk på skolen kan få negative konsekvenser for barns læring. Undersøkelser fra PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen tyder på at mange skoler har utfordringer med læringsresultater, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallende motivasjon, og at dette mobil og skjermbruk ifølge undersøkelsene utgjør en stor del av årsaken. Alle disse faktorene fører også til et dårligere skolemiljø.

Mens Nessa Nordtun rydder opp etter den digitale skoleflausen, som mange undersøkelser nå viser har gitt dårligere læring, viser Høyres tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sin arroganse og svært manglende forståelse for alvoret.

Helleland mener regjeringen er en KI-sinke i skolen, og vil ture fram med enda mer av det som allerede har vist seg å ikke fungere. Helleland vil ha mer digitalisering, og mer kunstig intelligens. Samtidig innfører Oslo Høyre KI i Osloskolen, uten å ta innover seg alvoret fra PISA-undersøkelsene. PISA, som Høyre har sverget til som rettesnor i 20 år.

Digitaliseringen av skolen har gått altfor fort, og har vært for dårlig faglig begrunnet. Likevel kjører Høyre på. Det var visst ikke så farlig med den læringen, lesingen eller motivasjonen til elevene. Så lenge Høyre får fortsette med sin kunstige skolepolitikk.

