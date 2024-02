Et veikart mot hvilke mål, Vestre?

Da vår næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i forrige uke presenterte «Veikart for reiselivsnæringen» var en av ambisjonene at Norge skal bli et av verdens mest bærekraftige reisemål. Det er et fint mål, men det er samtidig forstemmende å se at veikartet knapt inneholder tiltak som vil gi betydelige klimakutt.

Veikartet er blitt beskrevet som en form for løypemelding for regjeringens arbeid med reiselivspolitikken, og skal vise hvordan det legges til rette for at reiselivsnæringen og de norske reisemålene skal utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

75 prosent av reiselivsnæringens klimaavtrykk kommer fra transportleddet. Reiselivsaktivitet til og fra og i Norge står for omtrent 3,7 millioner tonn CO2. Det tilsvarer om lag 7 prosent av de samlede ut­slippene i Norge. Halvparten av klimagassutslippene fra reiselivs­næringens utslipp er knyttet til flyreiser og omtrent 20 prosent er knyttet til cruiseturismen.

Totalt sett skal Norge, ifølge Paris-avtalen, kutte klimaavtrykket med over 50 prosent innen 2030. Da må reiselivsnæringen bidra.

I næringsministerens veikart står det mye bra om reiselivets betydning for arbeidsplasser og næringens bidrag til attraktiv stedsutvikling og lokal verdiskapning.

Næringsministeren fortjener ros for å ville løse utfordringen med besøksbidrag, en debatt næringen har hatt i altfor lang tid. Men det virker som om kapittelet om hvordan reiselivsnæringen skal bidra til utslippskuttene er blitt glemt. Utover et tiltak om klimasmart markedsføring, som skal justere markedsføringsmidlene dit hvor klimaavtrykket er lavest, presenterer veikartet så godt som ingen tiltak som vil gi utslippskutt i nærheten av det som må til for å oppfylle det norske målet.

Det er ingenting i veikartet som foreslår konkrete begrensninger knyttet til reiselivsnæringens største utslippskilder, nemlig flytrafikken og cruiseturismen.

Når cruisenæringens utfordringer beskrives i veikartet, så skrytes det i stedet av at det er opprettet en sommer-politistilling i cruisebygda Geiranger. Og når det snakkes om flytrafikk så fremhever ministeren at kapasiteten skal økes på flere norske innenriksruter.

Reiselivsnæringen i Norge når dessverre ikke klimamålene ved å skryte av matsvinnkutt og bevilgninger til å vedlikeholde eksisterende infrastruktur for jernbanen. Det er neppe et rutegående elektrisk fly i lufta før 2030, og det er mange som frykter at foreslåtte klimakrav til cruisenæringen skal utsettes.

Veikartet var en mulighet til å presentere en forsterket satsing for grønn, klimavennlig transport. Der burde det blant annet stått at regjeringen skal kutte de statlige tilskuddsordningene til flyselskaper som oppretter nye ruter til og fra Norge, at regjeringen kutter taxfree-ordningen som belønner passasjerene som reiser på den mest klimaintensive måten – og at regjeringen styrker satsingen på tog til, fra og i Norge.

Det skaper politikerforakt og motløshet når skyhøye klimamål ikke følges opp med reelle tiltak.

Legges det ikke realistiske planer for omfattende utslippskutt nå, vil omstillingsbehovet bli mer akutt, dyrere og mer krevende om noen år.

Vestre bør derfor kjapt stake ut en ny og grønnere kurs for det han beskriver som en viktig «framtidsnæring». For med det nye veikartet blir det umulig å finne fram til regjeringens ambisiøse klimamål.

