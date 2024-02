Hit vil nordmenn på ferie i år

– Nordmenn har et ganske nært forhold til Spania, og vi eksperimenterer ikke i påska. Vi drar kjente og kjære steder der vi har vært tidligere, sier Audun Pettersen, som er bransjedirektør reiseliv i Virke.

Vinterferien står for tur, og tall fra Virke viser at hver femte nordmann planlegger ferie i uke 8 og 9. En måneds tid seinere venter nok en ferie, nemlig påska. Tallene viser at en av tre planlegger påskeferie, og for hele 80 prosent er planen norgesferie. For de resterende 20 prosentene som vender nesa ut av landet, troner Spania øverst på lista over hvor vi vil reise.

– Antallet bookinger til sørlige deler av Spania og Kanariøyene er veldig høyt i år, sier Pettersen til Dagsavisen.

Han trekker fram at mange nordmenn har egne hytter og hus i Spania. Og ettersom påskeferien ikke er så lang, velger mange å ikke dra fryktelig langt av gårde. Da reiser folk gjerne til steder de har vært før. Årets vinter, med mye kulde, snø og stormer, kommer tydelig fram når man ser på trendene i reiselivet.

– Været har mye å si. Det har vært mye kaldt og slapseføre. Da ønsker folk seg sol og varme, og vil sikre seg det, sier Pettersen.

Reiser til Málaga, Las Palmas på Kanariøyene, Alicante og Barcelona er mest populære, ifølge Virkes tall.

Panoramautsikt over Las Palmas på Gran Canaria. (Balate Dorin/Getty Images)

Les også: Mer snø i Oslo enn på Geilo

Påskefest og prosesjon

Hvis du peiler deg inn på Spania rundt påsketider, kan du forberede deg på en ganske annerledes feiring enn hva mange er vant med i Norge.

Fra påskesøndag til første påskedag (som i år betyr fra 24. til 31. mars) vies det tid til å minnes Jesu’ lidelse. I Spania heter dette «Semana Santa», den hellige uka, og påskeprosesjoner preger bybildet i både storbyer og mindre landsbyer.

Påske er tid for pomp og prosesjoner i mange spanske byer. Her bæres en statue av Jesus av et brorskap i Priego de Cordoba sør i Spania i fjor. (Manu Fernandez/AP)

Mest oppstuss er det i byer i regionen Andalucía, som Granada, Málaga og Sevilla. Flere hundre prosesjoner gjennomføres i den hellige uka, og bak prosesjonene står de som er med i såkalte hermandades, eller brorskap.

Brorskapene består av los costeleros, som bærer flåtene gjennom byen, og los nazarenos, som går med spisse hatter og stearinlys, forklarer VG. Helgenfigurene bæres fra kirka og gjennom byen, før de bæres tilbake til kirka igjen. I Sevilla trekkes prosesjonen som går natta mellom skjærtorsdag og langfredag, fram som en av Spanias mest kjente.

En mann iført kostyme sitter på et esel for å ta del i en prosesjon i «den hellige uka» i Iznjar i Sør-Spania i 2023. (Manu Fernandez/AP)

Påskeprosesjoner er ikke bare tradisjon i Spania. Også i Italia bæres statuer av enten Jesus eller jomfru Maria gjennom gatene i både små landsbyer og større byer. Hettekledde mennesker paraderer mens skuelystne står langs ruta.

Drar du til Roma er kanskje paven det store trekkplasteret, og han han kan skilte med tett program i påskeuka. Særlig til messe pakkes Petersplassen med både troende og andre.

Les også: Landsbyen som nektet å dø

Sommer og sol

Etter Spania er det Sverige, Danmark og Storbritannia mange ser til hvis de vil reise utenlands i påska. Lenger ned på lista kommer andre land i Sør-Europa, som Italia og Frankrike.

Ser vi lenger fram er det i år flere fridager som faller potensielt gunstig for dem som kunne tenke seg en svipptur, eller lenger, ut av Norge. 17. mai er på en fredag, og med tidlig pinse 19. og 20. mai er det muligheter for langhelg.

Benidorm, en kystby i Alicante-provinsen i Spania, kunne skilte med nesten fullbookede overnatingssteder i påska i 2023. Her fra den tettpakkede stranda Levante. (JOSE JORDAN/AFP)

Etter det er det heller ikke mange månedene igjen til sommeren. Seks av ti av nordmenn som skal ha sommerferie, vil ta den i Norge i år. Halvparten av oss vil legge ferien til utlandet, og igjen er Spania favorittreisemålet. På plassen bak følger Hellas, og Sverige, Danmark og Italia runder av topp fem-lista for 2024. Det er få overraskelser å spore blant årets reisetrender, sier Pettersen.

– Vi er ganske tradisjonelle i reisemønsteret vårt. Men vi ser tendenser til at flere og flere begynner å se litt lenger fra Norge. Da snakker vi om for eksempel USA og Asia.

Pandemi og år med færre direkteruter blant annet østover, har slått ut på statistikken de siste årene. Nå er det imidlertid mer tilbake til slik det var før 2020, med flere direkteruter blant annet til Thailand.

Selv om nye ruter med fly ser ut til å påvirke årets reiseplaner, ser reiselivsnæringa også at særlig yngre har blitt mer miljøbevisste når de skal ut på tur.

– Når de først reiser ønsker de å reise litt lenger og bruke andre transportformer, sier Pettersen, som også sier at flere etterlyser nattog til og fra Norge.

Fargerike hus i gamlebyen på Las Palmas de Gran Canaria. (dimamorgan12/Getty Images/iStockphoto)

Les også: Streikeviljen i USA forvitret i flere tiår. Men nå er en ny gnist tent (+)

– Prioriterer ferie

Økonomi spiller også inn når vi legger årets ferieplaner. I år planlegger nordmenn å bruke nesten 46.000 kroner på ferie, nesten 10.000 mer enn i fjor. Det skjer samtidig som lav kronekurs og flere rentehevinger den siste tida.

– Vi prioriterer ferie. Nordmenn er veldig tydelige på det. Vi utsetter kanskje å kjøpe ny bil eller sofa, og drar på ferie i stedet. Det er såpass viktig for oss nordmenn, sier Pettersen.

Økt feriebudsjett for flere forklarer han også med at priser har gått en del opp. Samtidig minner han om at en del opplevelser og annet ofte er billigere i utlandet, enn i Norge.

En del av de store turoperatørene Pettersen har snakket med, sier også at mange de dyreste reisene er det som har solgt først.

– Vi snakker om «den store reisen», hvor man kanskje ønsker seg litt mer luksus og litt høy standard. Til dels er det fortsatt til Spania, men også lenger til for eksempel Seychellene, Mauritius og ikke minst østover.

Sol og palmesus lokker flere til Mauritius, her avbildet mens det var koronastengt for turister i 2021. (LAURA MOROSOLI/AFP)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen