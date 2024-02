Spør folket om råd, Eriksen

I NRK sin dokumentarserie «Oppsynsmannen» blir Bård Tufte Johansen konfrontert med en ubehagelig sannhet: Bit for bit taper vi livsviktig natur til fordel for menneskelige interesser.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har sett dokumentarserien og trosser rådene fra de nylige regjeringsopprettede ekspertutvalgene, Klimautvalget 2050 og Naturrisikoutvalget, når han sier vi må bygge ut enda mer natur. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har dermed ingen enkel jobb når han skal utvikle ny politikk sammen med Pollestad og Senterpartiet.

I en nylig kronikk skriver Eriksen at han tror at et representativt utvalg av befolkningen ønsker å ta bedre vare på naturen. Vi deler den oppfatningen. Kanskje han nettopp derfor bør søke hjelp fra folket, ikke bare fra eksperter, for å beskytte mer natur?

I Irland har myndighetene gjort nettopp dette. 99 tilfeldig utvalgte irer ble samlet i et nasjonalt folkepanel, på engelsk Citizen’s Assembly, om naturtapet de opplever. Deltakerne ble trukket ut gjennom lotteri som et representativt utvalg av befolkningen, basert på alder, geografi og politisk tilhørighet.

I felleskap fikk deltakerne i over et halvt år lære om naturtapet fra eksperter og interessegrupper. De fikk dessuten erfare det med egne øyne, litt à la Bård Tufte Johansens reise i NRK sin populære TV-serie. Til forskjell fra «Oppsynsmannen» brukte deltakerne kunnskapen til å utvikle anbefalingene til irske myndigheter.

Folkepanelet fremmet 159 anbefalinger for god naturpolitikk. Anbefalingene blir nå behandlet av de irske departementene. Folkepanelet fungerer altså som et rådgivende organ. Det er derfor et innovativt supplement, ikke en erstatning, til dagens politiske system.

Deltakerne i et folkepanel evner å prioritere langsiktige interesser. De kan derfor være en motvekt til et politisk system som er påvirket av fireårssyklusen, politiske agendaer og sterke lobbykrefter.

Erfaringer fra folkepanel på komplekse og verdibaserte problemstillinger viser at deltakerne anbefaler både nye og mer progressive løsninger enn politikerne.

Nettopp derfor anbefalte nylig EU sine medlemsland å gjennomføre folkepanel i møte med den reduserte tilliten de opplever til demokratiet. Eriksens kollegaer i Labour i Storbritannia stilte seg denne uka også bak metoden, og ønsker å gjennomføre folkepanel som beslutningsgrunnlag.

Det er ikke bare anbefalingene som er en viktig del av et folkepanel. Prosessen er åpen, kunnskapsbasert og inkluderende. Et folkepanel kan dermed langt bedre enn et nytt ekspertutvalg, øke kunnskapen og engasjementet i befolkningen – og dermed også bidra til å redusere polarisering.

I irske medier og kommentarfelt har det vært store spenninger mellom by og land i spørsmål knyttet til naturforvaltning, slik vi opplever også i Norge. Men blant deltakerne i det irske folkepanelet var det ingen konflikt mellom by og land, selv om panelet besto av 60 prosent deltakere fra landlige strøk.

Vi kan ikke samle hele befolkningen i Norge for å drøfte god naturpolitikk, men vi kan samle en gruppe som representerer «vi-et».

Det var bred enighet blant de 99 irske deltakerne om at myndighetene burde ta større ansvar for å beskytte mer natur og hvordan dette burde gjøres. Deltakerne fikk kunnskap og tid til felles refleksjon før de utviklet anbefalinger til politikerne. Derfor ser vi ikke de samme spenningene som vi gjør i kommentarfeltene og politiske debatter.

En slik støtte og anbefalinger fra folket må jo høres forlokkende ut for Anders Bjelland Eriksen? Rådene og løsningene fra et folkepanel vil sannsynligvis være mer effektive for å overtale Pollestad og hans meningsfeller til god naturpolitikk, enn rådene fra enda et nytt ekspertutvalg.

Klima- og naturkrisen krever at vi tenker nytt, også om demokratiet. Vi kan ikke samle hele befolkningen i Norge for å drøfte god naturpolitikk, men vi kan samle en gruppe som representerer «vi-et».

Folkepanel er en innovativ demokratisk metode som muliggjør nytenking og kan engasjere oss alle i å ta bedre vare på norsk natur.

