Stortinget må ta grep om vold

Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mangler forpliktende tiltak over tid, økonomi og målbar opptrapping. Det går utover barns trygghet.

Vold mot barn er et alvorlig menneskerettighetsproblem, og det er myndighetene som er forpliktet til å legge til rette for alle nødvendige tiltak for å beskytte barn mot vold og seksuelle overgrep.

I 2017 la Solberg-regjeringen fram sin opptrappingsplan mot vold og overgrep. Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde da et poeng av å sende planen i retur til regjeringen, og begrunnet det med at den manglet forpliktende tiltak, økonomi og ambisjoner om opptrapping. Nå har de to partiene lagt fram en plan blottet for akkurat det samme.

På 138 sider med beskrivelser av hvordan vold rammer, og hva som er nødvendig for å beskytte barn bedre mot vold i nære relasjoner, mangler det lovnader om hvordan regjeringen konkret skal trappe opp innsatsen .

Ane Lindholt, Redd Barna Ane Lindholt er spesialrådgiver i Redd Barna. (RB)

Redd Barna ber nå Stortinget om å ta eierskap til saken, og sikre at opptrappingsplanen faktisk trapper opp arbeidet. Det må settes av bevilgninger i lang tid framover, og kommunene må forpliktes til dette arbeidet.

Riksrevisjonen kom i 2022 med en knusende dom over myndighetenes arbeid med vold i nære relasjoner. Alvorlige svakheter ble avdekket, som at fastleger og ansatte i barnehager og skoler var usikre på om, og hvordan, de skulle melde fra ved mistanke om vold mot barn.

Også kommunene fikk kritikk for ikke å være rustet til å håndtere voldssaker og at det var tilfeldig – avhengig av hvilken kommune – om den utsatte får god eller dårlig oppfølging og hjelp.

Undersøkelsen slo fast at kommuner uten en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, i mindre grad hadde rutiner for å avdekke og varsle om vold, eller for å samordne tjenestene. De hadde også i mindre grad kompetansetiltak for de ansatte.

Thale Skybak, Redd Barna Thale Skybak er seksjonsleder i Redd Barna. (Nora Lie)

Siden 2007 har myndighetene oppfordret kommunene til å få på plass en slik handlingsplan, for å kunne systematisere det forebyggende arbeidet på feltet. Det er også laget en egen veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner.

Men det holder ikke lenger å bare oppfordre. Det er på høy tid at kommunene faktisk forpliktes til å ha en plan for sitt arbeid med vold i nære relasjoner. Dette anbefales også av forskningen på feltet.

Omtrent ett av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold, som å bli sparket, slått med en hard gjenstand eller banket opp.

Hver dag opplever barn at det stedet eller den personen som skal være tryggest, blir farlig og utrygg. I 2023 rapporterte omtrent ett av seks barn at de hadde opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder i løpet av livet.

Også den mest alvorlige volden rammer barn. Omtrent ett av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold, som å bli sparket, slått med en hard gjenstand eller banket opp. Og like mange barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen.

Vi vet også mye om at svært mange ungdommer opplever seksuelle krenkelser fra andre jevnaldrende. Og veldig mange barn forteller ikke om det de har opplevd.

Vold mot barn og i nære relasjoner er et typisk «enighetsfelt», der alle politikere er enige om at problemet må løses og at alvoret er betydelig.

Alle barn må vite at de har rett til en trygg barndom uten vold og overgrep, og at de kan være trygge på å fortelle og å få hjelp dersom de utsettes for dette. Da er det viktig at alle som jobber tett med barn og unge har god kunnskap, at de vet hva de skal gjøre dersom de er bekymret for et barn. Hjelpeapparatet må styrkes, og det krever en større innsats fra øverste hold.

Vold mot barn og i nære relasjoner er et typisk «enighetsfelt», der alle politikere er enige om at problemet må løses og at alvoret er betydelig. Men denne myren av velvilje gjør også noe med selve feltet. Når alle er enige, uteblir ofte de politiske diskusjonene og prioriteringene.

Regjeringens opptrappingsplan har riktignok satt av midler til det første året, hovedsakelig til å styrke politiets arbeid med forebygging og etterforskning, men den mangler klare ambisjoner og forpliktende tiltak om hvor vi skal de neste fem årene.

Altfor mange barn lever med vold og seksuelle overgrep i sine liv, og opplever daglig brudd på sine rettigheter. De trenger politikere som våger å gå ut av politiske skyttergraver og finne frem til forpliktende, ambisiøse, kloke og gode løsninger sammen.

