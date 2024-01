Tekster podkast for voldsutsatte på flere språk

«Ut av Stillheten»-podkasten er et lavterskeltilbud for voldsutsatte med formål å hjelpe flere kvinner og menn til å komme seg ut av voldelige forhold. Her får du høre kvinner, LGBTQ+-personer og andre minoritetsnorske fortelle om sine opplevelser om vold og om veien ut.

Nå lanseres podkasten i en ny, tekstet Youtube-versjon.

– Der blir den tekstet på en rekke forskjellige språk, blant dem thai, urdu og engelsk, slik at de nå kan lese podkast-teksten på norsk, engelsk, eller sitt eget språk mens de lytter og dermed følge bedre med, sier professor Beate Seibt ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun er klar over utfordringene med å nå ut til de det gjelder.

– Ja, det er komplisert. Men vi håper en kombinasjon av informasjon på helsestasjoner og skoler i tillegg til omtale i sosiale medier og mainstream-medier kan gi økt oppmerksomhet, sier hun.

Prosjektgruppen som står bak «Ut av stillheten»-podkasten: Fra venstre: Shake Karapetyan, Joyce Ojokojo, Beate Seibt, Sofia Luna Myhre Pellicer og Marte Svartsund Thomassen. (Privat)

Solidariske

Gjennom folkeopplysning ønsker de å vise hvordan partnervold ser ut, hvilke konsekvenser den har, og hvordan folk har kommet seg ut av det. Og ikke minst at voldsutsatte skal forstå at det faktisk er vold de er utsatt for, og at de ikke er alene.

– Formålet er å hjelpe flere kvinner, og menn til å komme seg ut av voldelige forhold. Når folk blir mer oppmerksomme på hvem som sliter og trenger hjelp, så kan de stille opp for venner, slektninger, kolleger og naboer på en bedre måte, sier Beate Seibt.

I tillegg til etniske minoritetskvinner er det også menn som opplever vold, og har behov for å få hjelp på eget morsmål.

– Vi prøver å oppnå dette med folkeopplysning gjennom å vise hvordan partnervold ser ut, hvilke konsekvenser den har, og hvordan folk har kommet seg ut av det. Dermed gir vi kunnskap og håp til voldsutsatte og folk flest. Når folk blir mer oppmerksom på hvem som sliter og trenger hjelp så kan de stille opp for venner, slektninger, kolleger og naboer på en bedre måte, sier prosjektleder ved UiO, Beate Seibt.

– Vi opplever at det er stor solidaritet blant tidligere voldsutsatte, og at de har et sterkt ønske om å hjelpe andre som befinner seg i samme situasjon de selv har gått gjennom, sier hun.

Halvparten er minoritetskvinner

Wanja J. Sæther, daglig leder ved krisesenteret i Salten, medvirker også i podkasten. Hun forteller i en e-post at de ofte ser økt pågang etter jul.

– Det er mange som har holdt fasaden gjennom høytiden og holdt ut for barnas skyld. Økt alkoholforbruk, stort pengeforbruk, fri fra jobb og studier, samt manglende kontakt med nettverk er typiske risikofaktorer som kan føre til økt forekomst av vold, sier hun.

Ved siden av engelsk er thai ett av de viktigste språkene det oversettes til. Men podkasten oversettes også blant annet til urdu og russisk. Beate Seibt forklarer at de har tekstet podkasten med undertekster på engelsk og bokmål, slik at folk kan bruke den automatiske oversettelsesfunksjonen på Youtube til å oversette fra engelske undertitler til sitt eget språk, som de hevder gir godt synkroniserte og nøyaktige oversettelser.

– Nesten halvparten av brukerne våre kommer fra andre land enn Norge. Nå som podkasten blir tilgjengelig på flere språk kan vi nå ut til flere minoritetsnorske som er særlig sårbare når de opplever vold. Slik kan vi bidra til å nå flere, til å fjerne tabu, skam og skyld, til å gi innsikt og mot og til å gjøre hjelpetiltakene kjente. Det er også viktig å formidle at de voldsutsatte ikke er alene – at de ikke er de eneste som blir utsatt og at det de opplever er gyldig, forteller Sæther.

Økt bruk av vold

Seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Maria Teresa Grønning Dale, er prosjektleder for omfangsundersøkelsen om vold og seksuelle overgrep i den voksne befolkningen i 2023. Rapporten avdekker at omfanget av vold og overgrep har økt i Norge siden første undersøkelse i 2014.

– Folk sliter med å ta innover seg at vi har så høy forekomst av vold i nære relasjoner. Fordelen med podkast som tilnærming er at man kan få mer detaljert kunnskap. Det handler om bevisstgjøring og anerkjennelse, sier hun, skriver hun i en pressemelding.

– Denne serien er for de som selv er utsatt og som behøver å vite at de ikke er alene og at det er hjelp å få. Den er også for de som er pårørende til en som lever med vold og til de som arbeider med mennesker som er utsatte eller har vært utsatt for vold, sier hun.

