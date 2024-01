Barn skal ikke sultes ihjel

Redd Barna har advart om at mangel på mat og vann kan ta like mange barneliv i Gaza som bombene. Bruken av utsulting som våpen i krig vil være sentral i høringene i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag, som nå er i gang etter Sør-Afrikas anklage om at Israel begår folkemord på Gazastripen.

Samah, en palestinsk mor, flyktet fra nordlige Gaza til sør på stripa. Hennes seks år gamle datter var så sulten de første ukene på flukt – gang på gang ba hun moren om mat, men Samah hadde ingenting å gi henne.

Nå er jenta så svak og syk at hun har sluttet å be om mat og så vidt kan bevege seg. Der hun ligger på bakken i teltet, ber hun moren klø henne på ryggen fordi hun ikke har krefter nok til å gjøre det selv.

Hele befolkningen i Gaza er i overhengende fare for hungersnød. Andelen husholdninger som er rammet av akutt matusikkerhet er den største som noensinne er registrert.

Ewa Sapieżyńska er seniorrådgiver i Redd Barna.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at sulten vil føre til økt sykdom på hele Gazastripen, særlig blant barn, gravide og ammende kvinner og eldre. Redd Barna slår alarm om konsekvensene av akutt underernæring for barn.

Først svekkes musklene, så blir synet sløret og immunforsvaret svikter. Sykdom er uunngåelig, og lungebetennelse og diaré er de vanligste dødsårsakene hos underernærte barn.

Etter Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober, beordret den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant 9. oktober «en fullstendig beleiring av Gazastripen» og sa at «det vil ikke være strøm, mat eller drivstoff, alt er stengt».

Tre måneder med ubarmhjertig bombing, farlige evakueringsordre og israelsk beleiring har fratatt familiene i Gaza muligheter til å overleve. Den humanitære hjelpen som etter hvert fikk slippe inn, er bare en dråpe i havet. FN opplyste at den siste uken i desember nådde matvarehjelpen ut til bare åtte prosent av de trengende.

Internasjonal humanitær rett forbyr utsulting av sivile som en krigføringsmetode. Ifølge Roma-vedtektene er det en krigsforbrytelse bevisst å sulte ut sivile ved å «frata dem gjenstander som er uunnværlige for deres overlevelse, inkludert forsettlig hindring av nødhjelpsforsyninger».

Å bruke sult som et våpen i krig er altså en krigsforbrytelse. En krigsforbrytelse som dreper barn.

Prosessen i Haag-domstolen må ikke bli en hvilepute for Norge. Norge må bruke all sin innflytelse til å insistere på at Israel lar mat, vann og andre forsyninger komme inn i hele Gaza.

Ordet «sult» kommer opp hele 32 ganger i saksdokumentene som Sør-Afrika sendte over til Den internasjonale domstolen 29. desember. Ordet «utsulting» nevnes 22 ganger. Sør-Afrika forklarer i dokumentene at de bringer utsulting som krigsforbrytelse inn i bildet fordi det ofte er nær sammenheng mellom sult og folkemord.

Israel avviser anklagene. I et tidlig motsvar publiserte den israelske hæren på sin X/Twitter-konto den 7. januar bilder av lastebiler med humanitær hjelp til Gaza. Allerede før 7. oktober var 80 prosent av Gazas befolkning avhengige av humanitær hjelp for å overleve og 500 lastebiler med humanitær hjelp krysset grensen til Gaza daglig.

Siden oktober har behovene økt drastisk, samtidig som antall lastebiler med livsviktig nødhjelp som får krysse grensen er blitt strupet ned.

Prosessen i Haag-domstolen, som kan ta mange år, må imidlertid ikke bli en hvilepute for Norge. Norge må bruke all sin innflytelse til å insistere på at den israelske regjeringen lar mat, vann og andre forsyninger komme inn i hele Gaza. Norge må gjøre det også for å oppfylle sine egne forpliktelser i henhold til folkeretten.

Norge må også jobbe for en umiddelbar og endelig våpenhvile og for å få Israels regjering til å reversere de forholdene som har gjort en meningsfull humanitær respons nesten umulig.

Utsulting av barn skal aldri brukes som metode i krig.





