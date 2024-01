Vi har ikke gjort nok for palestinerne

La meg være ærlig, først som sist: Å be meg boikotte Eurovision på grunn av Israels deltakelse er som å be meg slappe av og få penger for det. Jeg har aldri skjønt opplegget med å samles for å ha glitter i ansiktet og synge med til sangkonkurranser på TV. Og for all del: De som liker å gjøre dette, klør seg vel like mye i hodet av meg og andre som sitter med supporterutstyr og brøler til TV-en under en fotballkamp. Jeg skjønner opplegget: Det handler om fellesskapet.

Mange fotballfanatikere klarte faktisk å boikotte hele fotball-VM i Qatar. Da må Eurovision-entusiastene klare å boikotte Eurovision også, om Eurovision velger å ta med Israel i konkurransen.

Flere ønsker at MGP-programleder Fredrik Solvang skal trekke seg fra jobben på grunn av Israels deltakelse. Solvang argumenterer svært godt for hvorfor det blir feil med at han ble spurt om jobben lenge før 7. oktober. Han svarer at om han nå hadde trukket seg, hadde han tatt standpunkt mot Israel, og det gjør det vanskeligere for han å lede NRK Debatten senere. Det handler ikke bare om Solvang selv – han skriver at NRK ville fått vansker med å forbli en troverdig og objektiv nyhetsformidler dersom NRK tok side mot Israel i EBU.

Joda, kjefting på NRK, legge press på Eurovision og eventuelt skru av skjermen som vi gjorde under Qatar-VM er fint, det. Men det viktigste er å legge press på våre egne og internasjonale ledere.

1.300 finske musikere har skrevet under på et opprop som legger press på Eurovision for å hindre at Israel deltar i konkurransen, på grunn av menneskerettighetsbruddene mot palestinerne. I Norge har bortimot 15.000 underskrevet en kampanje for å utestenge Israel fra konkurransen. Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) har ikke tatt en endelig avgjørelse ennå om Israel skal få delta. I 2022 ble Russland utestengt fra å delta.

Sanksjonering har vist seg å være effektivt tidligere – derfor bør vi prøve den suksessformelen igjen. Men å boikotte Eurovision er bare en dråpe i havet.

Norge kan gjøre mer for å sanksjonere okkupasjonsmakten Israel. Ifølge en måling i VG øker den norske motstanden mot Israels handlinger: Nesten annenhver nordmann ønsker boikott av Israel på et eller annet plan. 47 prosent av de spurte støtter en boikott, mens kun 27 prosent er negative til boikott. 27 prosent er ikke sikre.

Om det er i Gaza eller i Ukraina folkeretten brytes, skal ikke spille noen rolle for Norge, vi kan ikke være dobbeltmoralske. Vi er nødt til å bruke harde tiltak mot begge okkupantene. Dette spesielt fordi flere mektige personer i Israel tar til orde for å fordrive palestinere, og at de ikke har rett til å være på palestinsk jord. Samtidig vurderer nå FNs domstol anklagene om israelsk folkemord i Gaza, etter at Sør-Afrika hevet stemmen.

Sør-Afrika la i dag fram sine argumenter overfor den internasjonale domstolen (ICJ) om at Israel begår folkemord, og mener domstolen at dette er riktig, kan dette bidra til to ting: Israel kan bli kastet ut av FNs generalforsamling, og Palestina kan bli fullverdig medlem i FN, som igjen kan bidra til å stoppe krigen.

Til nå er bortimot 23.000 mennesker drept i Gaza siden 7. oktober ifølge palestinske helsemyndigheter. Mange tusen er savnet eller såret.

Organisasjonen «Norge Må Gjøre Mer» krever tre viktige handlinger fra våre politikere her til lands:

Stoppe handel fra ulovlige bosetninger. Det vil si: Lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester produsert på okkupert jord eller fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder.

Slutte å investere i den ulovlige okkupasjonen. Det betyr at regjeringen må sikre at oljefondet trekker sine investeringer ut av selskaper knyttet til ulovlig okkupasjon og andre folkerettsbrudd.

Stanse våpensalg til Israel. Regjeringen kan sikre at norske våpenprodusenter verken direkte eller indirekte selger våpen og militært utstyr til Israel.

Disse tre punktene er det mulig å oppnå for å legge press på okkupasjonsmakten Israel. Det handler om politisk vilje til å stanse krigføringen.

