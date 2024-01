Vi må være tydelige nå

Ord har makt. De kan ta liv og de kan redde liv. I politikken velges ord med omhu for å oppnå et bestemt resultat. Espen Barth Eide sier at Gaza er et helvete på jord, men gjentar igjen at Israel har rett til å forsvare seg.

Russland er fortsatt utestengt fra Melodi Grand Prix, men NRK vil ikke nekte Israel å delta, fordi ingen andre land har gjort det. Angående boikott av Israel sier programleder Fredrik Solvang blant annet dette til VG: – Ballen ligger hos norske myndigheter. Jeg er bare en bitteliten brikke.

Han sier noe der. Vi er bare åtte milliarder bittesmå brikker på jorda som tror vi ikke kan gjøre noe med den såkalte krigen.

Jeg bruker ordet såkalt, for dette er ikke en krig. Befolkningen i Gaza har vært okkupert i flere tiår, og nå blir de utsatt for ren terror og folkemord.

Det er ikke to symmetriske militærmakter som kriger mot hverandre. Benjamin Netanyahu og hans ekstreme høyreregjering er en militær stormakt. Israel har fått lov til å gjøre hva de vil med det palestinske folket i årevis, og den israelske hæren (IDF) har all verdens tilgang til våpen.

Hele befolkningen i Gaza er murt inne, de har ikke lov til å ha sitt eget militærvesen. Israel bestemmer hvem som kommer inn og hvem som får slippe ut. Israel bestemmer om menneskene i Gaza får vann, mat og medisiner eller ikke. Nå får de ikke. Nå får de bare bomber, hvitt fosfor og kuler.

Netanyahu har vist at han kan ta ut enkelte maktpersoner effektivt med droner, så hvorfor bombe flyktningleire og nabolag? Hvorfor bombe og angripe sykehus, hjelpeorganisasjoner og skoler? Det er terror. Aldri før er så mange journalister blitt drept på jobb. Mer enn 100 døde journalister.

Ved å sulte, bombe og drepe kvinner og barn utslettes Gaza sin fremtid. Ved å drepe journalister utslettes også fortellingen om de grusomme drapene. Det er folkemord.

Skadde og dypt traumatiserte palestinere må selv dokumentere sitt eget folkemord på Instagram, Facebook og TikTok for å bli hørt. Plattformer som allerede i november hadde fjernet 94 prosent av det innholdet fra Gaza som Israel hadde bedt dem om å fjerne. Forespørslene fra Israel gjaldt totalt 8.000 postede innlegg.

La meg gjenta det: De fjernet 94 prosent av dette innholdet fordi Israel, okkupanten, hadde bedt om det.

Hvorfor bombe flyktningleire og nabolag? Hvorfor bombe og angripe sykehus, hjelpeorganisasjoner og skoler? Det er terror.

Ved å bruke ordet «krig» utløses ikke det samme internasjonale ansvaret for å gripe inn som ansvaret vi har for å gripe inn overfor et folkemord. På denne måten slipper alle utenfor muren til Gaza unna det meste av ansvaret.

Netanyahu får gjøre hva han vil med over to millioner mennesker mens hele verden ser på – fordi Hamas, etter flere tiår i helvete, kom seg gjennom muren og angrep Israel den 7. oktober.

Selvfølgelig kommer det en motstand mot okkupasjon. Okkupasjon og undertrykkelse kan aldri avle kjærlighet, det vil alltid bare avle det samme hatet som det kommer fra. Dette er helt grunnleggende menneskelig psykologi.

Hva hadde du gjort under en okkupasjon? Hadde du latt andre mennesker gjøre hva de vil med foreldrene dine? Barna dine? Hjemmet ditt? Hadde du latt soldater kidnappe barnet ditt til et israelsk fengsel uten grunn? Hadde du tenkt «ja, ja, så ble det sånn», og stille lagt deg hver kveld med kjærlighet i hjertet?

Nei? Da er du også en terrorist, ifølge Israel.

Hvorfor skal palestinerne bare tåle det Israel føler for å utsette dem for? Hva slags syk verden er det, der alle har menneskerettigheter bortsett fra palestinere?

Den britiske journalisten og forfatteren Robert Fisk sa dette i sitt foredrag State of denial: Western journalism and the Middle East, i 2010: «Vår jobb som journalister, tror jeg, er å være nøytrale og upartiske på vegne av de som lider. Hvis vi hadde vært til stede ved frigjøringen av en av nazistenes utryddelsesleire – ville vi gitt halve plassen i historien vår til en SS-talsmann? Nei. Vi ville snakket med de overlevende».

Israel er gode på propaganda, de er gode på å sette ut rykter. Det spiller ingen rolle om ordene er sanne – så lenge de blir husket. Og nyhetene kaster seg på: Halshuggede babyer. Massevoldtekter. Ingen ekte bevis. Samtidig som det rapporteres basert på rykter fra Israel, viser sønderknuste palestinere frem sine ekte døde babyer og barn. Over 10.000 døde barn.

Ingenting knuser et menneske som å våkne opp til en virkelighet der alle reglene du trodde gjaldt, viser seg å være bare tomme ord.

Ekstra graverende er det at dette gjøres i jøders navn – etter hva de selv ble utsatt for under andre verdenskrig. Jøder over hele verden demonstrerer mot Netanyahu sine ord og handlinger. De roper «not in our name». Dette er ikke en krig mellom jøder og palestinere.

Netanyahu har sagt at 7. oktober er det verste jødene er blitt utsatt for siden Holocaust, men klarer ikke å se at hans egen «krig» nå ligner veldig på Hitlers grusomme «kamp». Netanyahu har selv blitt det han sier han kjemper imot.

Mads Gilbert sa under demonstrasjonen i Oslo 7. januar at hvis alle som ber for evig våpenhvile hadde hatt et rødt ledlys på hodet så ville hele verden vært et teppe av rødt lys nå.

Lege Mads Gilbert, demonstrasjon i Oslo 7. januar Mads Gilbert er en av få som står stødig nå og bærer vårt felles humanitære kompass, skriver Nina Lillebo. Bildet er fra appellen Gilbert holdt i Oslo søndag 7. januar. (Beate Oma Dahle/NTB)

Gilbert er lege, det kan han, men denne søndagen tror jeg han reddet mange liv bare med ordene sine. For ingenting knuser et menneske som å våkne opp til en virkelighet der alle reglene du trodde gjaldt, viser seg å være bare tomme ord.

Mads Gilbert er en av få som står stødig nå og bærer vårt felles humanitære kompass. Det er oppsummerende for de siste tre månedene at det er leger som har måttet rope for full hals fordi verdens ledere for lengst har glemt verdien av et menneskeliv. Over 23.000 menneskeliv.

Men i en verden hvor penger og olje anses som det mest dyrebare, vet heldigvis noen av oss fortsatt at det er menneskeliv som er det ekte gullet.

Når vi blir så forvirra av desinformasjon og kaos som nå, må vi gå tilbake til det mest grunnleggende for å finne igjen kursen, nemlig våre felles internasjonale regler: Menneskerettighetene, ytringsfriheten og krigens folkerett.

Alle alarmer burde gå nå.

Ord er mektige. De kan redde liv. Det er vårt ansvar som åtte milliarder bittesmå brikker i verden å si tydelig ifra, og gjøre alt i vår makt for å stoppe urett når vi ser det. Hva har vi av verdi hvis ikke?





