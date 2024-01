Oslofjorden trenger handling, ikke sutring

I de 50 årene jeg har drevet med miljøvern har Arbeiderpartiet konsekvent insistert på at miljøpolitikken de fører er god. Så blir de presset til å skjerpe den politikken de hevder er god, og så fortsetter de å hevde at den er god.

Når Arbeiderpartiet møter kritikk spør de fornærmet om kritikerne «er mest opptatt av hva som ikke ble gjort og hvem som skal bli gjort skam på» eller å «jobbe sammen for et godt miljø?». Nøyaktig det samme gjør Arbeiderpartiets Mani Husseini i sin kommentar til partiets ansvar for Oslofjordens tilstand (Dagsavisen 6. januar).

Hvor har Hansson vært, spør Husseini. De siste 50 årene har jeg vært ved Oslofjorden. Som bruker og biolog har jeg sett fjordens økosystem bli ødelagt. Det aller meste av tiden med Arbeiderpartiet ved makta både lokalt og nasjonalt. Samtidig har mange, herunder WWF, Naturvernforbundet, MDG og jeg jobbet for en mer miljøvennlig forvaltning av Oslofjorden.

Hvorfor bruke tid på å henge bjella på katten som har hatt ansvaret? Fordi det minner oss om hva folk bør tenke når Arbeiderpartiet enda en gang sier «ingen fare, alt OK, vi ordner opp» om et miljøproblem.

Det er et dokumentert faktum at det ikke er sant. Ikke sant om klimaet, ikke om naturen, og ikke om Oslofjorden.

Husseini har rett i at regjeringen har lagt fram en plan, gitt signaler, satt i gang utredninger og noen konkrete tiltak for Oslofjordens miljø. Men Husseini hopper høyt over hovedpoenget i min kronikk, som var at bare å løse nitrogenproblemet er for lite til å redde fjorden. Også fisk og andre arter må reddes. Det er viktigere enn å redde de som fisker på restene av Oslofjordens fisk.

Hvorfor henge bjella på katten? Fordi det minner oss om hva folk bør tenke når Arbeiderpartiet enda en gang sier «ingen fare, alt OK, vi ordner opp» om et miljøproblem.

Det er veldig bra at det startes nitrogentiltak for Oslofjorden. Men sånne tiltak vil ta flere tiår, mens fjorden fortsetter å dø. Husseini unnlater dessuten å nevne at regjeringens «tydelige signal til kommunene» om mer nitrogenrensing mangler en ting: Veldig mange milliarder kroner til å bygge og oppgradere renseanlegg. Som regjeringen sier nei til å bevilge.

Husseini skryter av at «det er innført forbud mot torskefiske i hele fjorden». Han glemmer tilfeldigvis at yrkesfiskere fortsatt får fiske torsk, at det kommersielt fiskes på mange fiskearter i Skagerrak/Oslofjorden og at det ikke finnes fangstdata for selve Oslofjorden.

Husseini hevder at «vi», altså Arbeiderpartiet, «arbeider med innsamling av tapte fiskeredskaper» i Oslofjorden. I Oslofjorden har det stort sett vært Handelens Miljøfond som betaler dette, finansiert av norske plastposebrukere, ikke Arbeiderpartiet.

Foreslår å forby? Hvorfor ikke forby det, da, som Sverige har gjort for lengst i samme fjord?

Husseini er stolt av at regjeringen foreslår å forby fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden. Fint. Men foreslår å forby? Hvorfor ikke forby det, da, som Sverige har gjort for lengst i samme fjord?

Som WWF-leder tidlig på 2000-tallet deltok jeg i en seig kamp mot et gjenstridig arbeiderpartistyrt Fiskeridepartement for å få på plass hummerfredningsområder, et av de første tiltakene for å sette naturen først i Oslofjorden. Det er flott at Arbeiderpartiets Husseini nå skryter av flere slike reservater. Jeg håper partiet hans snart også er modne for flere fredningsområder for fisk.

MDG samarbeider mer enn gjerne med Arbeiderpartiet, lokalt og nasjonalt, om reelle tiltak for Oslofjorden. Men en del av jobben må tydeligvis fortsette å være å minne om at Arbeiderpartiet fortsatt snakker mye og gjør lite.





